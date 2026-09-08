Auto elettriche e ZTL: le novità introdotte dal Comune

Il Comune ha approvato nuove regole per le ZTL e le auto elettriche. Scopri cosa cambia per i permessi di accesso e sosta.

Il panorama della mobilità urbana sta subendo importanti cambiamenti. Le recenti decisioni del Comune riguardanti le Zone a Traffico Limitato (ZTL) e le auto elettriche stanno ridefinendo le regole del gioco per residenti, lavoratori e visitatori. Le novità, approvate dalla Giunta, mirano a razionalizzare l’accesso e la sosta nelle aree più delicate del centro storico.

Le modifiche, entrate in vigore a partire dal 1° settembre, riguardano principalmente i permessi di transito e sosta per i lavoratori serali e le auto a basse emissioni. L’obiettivo è migliorare la vivibilità urbana e ottimizzare l’uso degli spazi dedicati.

Fine dei privilegi per le auto elettriche e ibride

Una delle novità più significative riguarda l’eliminazione delle riduzioni tariffarie per le auto elettriche e ibride. Fino a poco tempo fa, questi veicoli godevano di tariffe agevolate per l’accesso alle ZTL. Ora, invece, saranno equiparati ai mezzi tradizionali con motore a combustione, pagando la tariffa ordinaria prevista per la propria categoria.

Questa decisione è stata presa per contingentare la presenza complessiva delle vetture nel perimetro urbano tutelato, riducendo la pressione sulla sosta nei vicoli del centro storico. La scelta, sebbene possa sembrare controversa, è motivata dalla necessità di garantire un equilibrio tra le diverse esigenze di mobilità.

Razionalizzazione degli orari per logistica e commercio

Un altro aspetto fondamentale delle nuove regole riguarda il settore del commercio e della logistica. Il provvedimento stabilisce una netta razionalizzazione delle categorie di permesso e un contingentamento degli orari dedicati alle attività produttive. Operazioni come il carico e scarico merci, le manutenzioni e le installazioni saranno concentrate prevalentemente nella fascia oraria mattutina.

Questo cambiamento mira a liberare le vie dello shopping e le piazze storiche dal traffico commerciale pesante nelle ore pomeridiane e serali, a tutto vantaggio della vivibilità e della passeggiata pedonale. Le nuove regole diventeranno attuative dopo l’emissione dell’ordinanza dirigenziale, che terrà conto di ulteriori punti chiave del nuovo regolamento.

Nuove regole per la sosta dei lavoratori serali

Dal 1° settembre, entreranno in vigore anche modifiche alla disciplina della sosta riservata ai lavoratori serali all’interno della ZTL Città Alta e Colli. La Giunta ha approvato un provvedimento che punta a razionalizzare l’utilizzo degli stalli riservati, migliorare i controlli da parte della Polizia Locale e garantire un migliore equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle delle attività economiche presenti nel centro storico.

I nuovi contrassegni verranno emessi progressivamente alla naturale scadenza di quelli già in possesso degli utenti, senza incidere sui diritti acquisiti né sui permessi già pagati. I nuovi titoli saranno dotati di un’evidenza grafica che consentirà agli agenti della Polizia Locale di identificarli con maggiore immediatezza.

I lavoratori serali continueranno a poter sostare nelle aree dedicate, ma saranno esclusi gli stalli collocati all’interno del perimetro più a ridosso di Colle Aperto, così da favorire una distribuzione più equilibrata della sosta e migliorare la vivibilità del centro storico.

Con queste nuove regole, il Comune intende migliorare la gestione della mobilità e della sosta in un contesto delicato come quello di Città Alta, conciliando le esigenze di chi ci vive, di chi ci lavora e di chi la frequenta ogni giorno.