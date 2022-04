Auto elettriche, quali sono quelle con più autonomia?

In un futuro sempre più Green non si può non dare maggiore spazio alle auto elettriche. Questi modelli, inizialmente ridotti a poche compagnie automobilistiche, hanno avuto un’espansione non indifferente negli ultimi anni e, nel 2022, puntano a raggiungere prestazioni sempre maggiori, come l’aumento dei km di autonomia.

L’evoluzione delle auto elettriche, maggiori prestazioni in termini di autonomia

Oltre all’impatto che hanno sull’ambiente, le auto elettriche danno molti benefici a livello di prestazioni. Quando si parla di prestazioni non bisogna solo intendere la velocità massima che può raggiungere un’automobile, ma anche l’autonomia che essa ha. L’affidabilità è diventata una caratteristica di queste tipologie di auto e infatti le evoluzioni a cui sono andate incontro hanno permesso loro di percorrere dai 250 ai 300 km con una sola ricarica.

I vantaggi del noleggio a lungo termine

Il problema dello spostamento sulle state extraurbane è dunque stato ampiamente superato con l’aumento delle colonnine di ricarica anche in autostrada. Molte delle principali case automobilistiche, infatti, hanno incentivato la produzione di macchine elettriche dato che possono essere viaggiare per molti km. Un altro pro di questi veicoli ecofriendly è il noleggio a lungo termine, una formula che permette di usufruire di un canone tutto compreso, ma soprattutto consente di cambiare spesso il veicolo per stare al passo con il rapido evolversi delle tecnologie.

Le auto elettriche con maggiore autonomia

Rispondiamo adesso a questa domanda: “Quanti km può percorrere un’auto elettrica?“. Il margine dei 300 km di autonomia già citato è stato abbondantemente superato. Al momento la vetta se la aggiudica una Mercedes, che supera i 700 km di autonomia. Stilando una lista di vetture che hanno prestazioni che vanno dagli oltre 700 km ai 500 km abbiamo:

Mercedes EQS ( 785 Km )

) Tesla Model S ( 637 Km )

) Ford Mustang Mach-E ( 610 Km )

) Tesla Model 3 ( 602 Km )

) Tesla Model X ( 536 Km )

) Tesla Model Y ( 533 Km )

) Kia EV6 ( 528 Km )

) Volkswagen ID.4 ( 520 Km )

) Škoda Enyaq iV ( 520 Km )

) Nissan Ariya (500 Km)

L’obiettivo per il 2022

Le novità non terminano qui. Il 2022 potrebbe essere un anno di ulteriori innovazioni per le auto elettriche. Molte aziende hanno già annunciato che stanno lavorando per aumentare l’autonomia delle loro vetture elettriche. L’obiettivo è percorrere 1.000 km con un pieno, per dominare definitivamente sulle auto a benzina, diesel e gas. Va ricordato, però, che i tempi di ricarica di un’auto elettrica sono un po’ più lunghi rispetto ai tempi di un pieno ad un’auto tradizionale, ma l’attesa vale la pena.