Curiosi di sapere quali siano le auto full hybrid che consumano meno? Al giorno d’oggi, molti automobilisti stanno pensando di adottare un approccio ecologico e, se non avete voglia di collegare la spina alla vostra prossima auto, la cosa migliore è un’auto ibrida.

La maggior parte delle auto ibride è dotata di un motore elettrico che affianca un motore a combustione tradizionale per contribuire a ridurre i costi del carburante, soprattutto se si percorrono prevalentemente strade urbane. Sebbene la maggior parte dei modelli utilizzi una tecnologia simile, il divario tra le migliori e le peggiori prestazioni può essere notevole.

Le auto full hybrid che consumano meno: quali sono

Toyota Yaris Cross 1.5 Ibrida

Prendete l’efficientissima utilitaria Toyota Yaris, fatela diventare più alta e aggiungete una carrozzeria massiccia, e… presto! – ecco la Yaris Cross. Questo piccolo SUV è l’auto più efficiente che sia mai stata sottoposta ai nostri test True MPG e ha restituito ben 103,3 mp in città, dove il suo motore elettrico è stato in grado di aiutare al meglio il motore a benzina da 1,5 litri.

Honda Jazz 1.5 i-MMD ibrida

Non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni ridotte: la Jazz è una delle auto più versatili che possiate trovare in qualsiasi categoria. È spaziosa, adattabile grazie ai suoi sedili posteriori “magici”, che possono essere ribaltati per creare più spazio di stivaggio, ed è economica grazie al suo sistema ibrido. In effetti, in città si possono raggiungere i 68 mp, e anche in autostrada si scende a soli 43 mp, un valore comunque superiore a quello della maggior parte delle auto ibride.

Renault Clio 1.6 benzina ibrida 140

La Clio è una scelta pratica nel mercato delle auto piccole. Il suo bagagliaio è ampio rispetto agli standard della categoria e se trasportate regolarmente tre persone sui sedili posteriori, queste avranno più spazio per distendersi rispetto ad altre rivali.

Kia Niro ibrida

Siamo grandi fan della versione elettrica della Niro (la Kia Niro EV), che in effetti ha più senso di questa Niro Hybrid. Tuttavia, i 50,1 mp nel mondo reale non sono da meno e, poiché la gamma di modelli è stata appena aggiornata, è più probabile ottenere un buon sconto su un esemplare pre-facelift se lo si acquista usato.

