Quali sono le auto a benzina che consumano meno?

Con l’aumento dei prezzi del gas, se siete come molti proprietari di auto, forse vi state chiedendo quali siano le auto a benzina che consumano meno.

Sia che stiate pensando a una nuova auto ibrida o a un veicolo tradizionale a benzina, siete fortunati. La buona notizia è che, grazie alle nuove normative e alla domanda dei consumatori, le case automobilistiche stanno lavorando sodo per sviluppare nuove auto con un’ottima resa in termini di consumi.

La parte migliore è che per ottenere questo ottimo risparmio di carburante non è più necessario acquistare un’utilitaria spoglia.

Auto solo a gas

Che siano alimentate a benzina senza piombo o a diesel, le auto a solo gas costituiscono la stragrande maggioranza dei veicoli in circolazione. Per muoversi, queste auto e questi camion si affidano esclusivamente a un motore a combustione interna alimentato a carburante. Si fa il pieno di benzina, si gira la chiave e l’auto funziona finché il serbatoio non è vuoto.

Anche se le auto ibride ed elettriche sono molto in voga in questi giorni, ci sono molti vantaggi nel possedere un’auto a solo gas.

Vantaggi

Prezzo di acquisto iniziale più basso . Spesso le auto a solo gas hanno un prezzo di listino inferiore rispetto alle varianti ibride o completamente elettriche.

. Spesso le auto a solo gas hanno un prezzo di listino inferiore rispetto alle varianti ibride o completamente elettriche. Facilità di rifornimento quando è vuota . Con un’auto a solo gas, fare il pieno è facile come raggiungere una stazione di servizio nelle vicinanze.

. Con un’auto a solo gas, fare il pieno è facile come raggiungere una stazione di servizio nelle vicinanze. Può essere riparata ovunque . Qualsiasi meccanico con formazione tradizionale dovrebbe essere in grado di riparare l’auto senza bisogno di formazione o strumenti specializzati.

. Qualsiasi meccanico con formazione tradizionale dovrebbe essere in grado di riparare l’auto senza bisogno di formazione o strumenti specializzati. Si guida come un’auto normale. Basta premere il pedale del gas e partire. Tuttavia, alcune auto a gas sono dotate di sistemi di spegnimento automatico quando l’auto è ferma (ad esempio a un semaforo) e di disattivazione temporanea dei cilindri per migliorare il risparmio di carburante. Questi sistemi non danneggiano l’auto, ma richiedono un po’ di tempo per abituarsi.

Svantaggi

Emissioni più elevate . Poiché le auto a solo gas dipendono dai loro motori a combustibile fossile per muovere l’auto, hanno una quantità di emissioni leggermente superiore rispetto alle auto ibride che utilizzano una batteria e motori elettrici in determinate situazioni.

. Poiché le auto a solo gas dipendono dai loro motori a combustibile fossile per muovere l’auto, hanno una quantità di emissioni leggermente superiore rispetto alle auto ibride che utilizzano una batteria e motori elettrici in determinate situazioni. Non sono efficienti dal punto di vista dei consumi come le ibride. Con l’aumento del costo della benzina, si spenderà di più alla pompa e si riempirà il serbatoio più frequentemente rispetto al vicino che guida un’auto ibrida, aumentando il costo per chilometro.

Quali sono le auto a benzina che consumano meno?

Renault Clio

Volkswagen T-Cross

Ford Fiesta

Peugeot 108

Fiat Panda

Peugeot 208

Toyota Aygo

Skoda Scala

Seat Ibiza

Opel Corsa

Modelli ibridi

Hyundai Ioniq : 58 città/60 autostrada

: 58 città/60 autostrada Toyota Prius : 58 città/53 autostrada

: 58 città/53 autostrada Hyundai Elantra Hybrid : 53 città/56 autostrada

: 53 città/56 autostrada Honda Insight : 55 città/49 autostrada

: 55 città/49 autostrada Toyota Corolla Hybrid: 53 città/52 autostrada

