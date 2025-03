Un evento da non perdere

Dal 4 al , il Lingotto Fiere di Torino si trasformerà nel palcoscenico della cultura motoristica con l’attesissimo Auto Moto Turin Show. Questa manifestazione annuale celebra la passione per le automobili, dalle storiche alle più recenti innovazioni del settore. Gli appassionati di motori avranno l’opportunità di ammirare una vasta gamma di veicoli, partecipare a test drive e scoprire le ultime novità del mercato. Tra gli eventi di spicco, la presenza di Andrea Farina e Davide Cironi, due nomi noti nel panorama automobilistico, che arricchiranno l’esperienza con la loro expertise.

Novità e anteprime

Quest’anno, l’evento si preannuncia ricco di sorprese. Tesla presenterà la nuova Model Y, un modello rinnovato sia esternamente che internamente, disponibile per sessioni di test drive. Accanto a questa, non mancherà il futuristico Cybertruck, un veicolo che ha già catturato l’attenzione del pubblico. La Grassi Scuderia Milanese svelerà l’ultima evoluzione della 044S, un omaggio alle leggendarie auto del Rally Gruppo B, mentre Kimera Automobili porterà la EVO38, una supercar prodotta in soli 38 esemplari. Anche il marchio storico Giannini sarà presente con la Spettacolo, una 500 super sportiva che segna il ritorno del brand romano.

Un viaggio nella storia

Oltre alle novità, l’Auto Moto Turin Show 2025 offrirà anche uno sguardo al passato. Il Vespa Club di Torino darà visibilità alle due ruote, mentre la Fondazione Marazzato esporrà mezzi storici da lavoro, tra cui la storica Fiat 682 e un motocarro Ercole in livrea Agip Gas. Inoltre, l’Automotoclub Storico Italiano (ASI) celebrerà i 70 anni della Fiat 600 con una mostra speciale, mentre lo stand dell’Automobile Club Torino sarà dedicato alla cronoscalata Cesana-Sestriere, un evento di grande rilevanza nel panorama delle corse storiche.

Come partecipare

Per partecipare all’Auto Moto Turin Show 2025, i visitatori possono raggiungere il Lingotto Fiere in auto, utilizzando l’Autostrada A4 da Milano o l’Autostrada A21 da sud. In alternativa, è possibile arrivare in treno ad alta velocità fino alla stazione di Torino Porta Susa e poi prendere la metro fino al Lingotto. I biglietti possono essere acquistati online sul sito ufficiale dell’evento, con prezzi variabili in base all’età e alle convenzioni, oppure in loco durante i giorni della manifestazione.