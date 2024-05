Il mondo dell’Automotive sta abbracciando in maniera sempre più convinta l’elettrico ma allo stesso tempo vi sono gli appassionati di auto d’epoca che non perdono la loro passione e quando possono utilizzano i mezzi storici per raduni e mostre, facendo vedere al mondo un periodo che non tornerà più. In questo articolo vediamo se le auto storiche possono circolare in città.

LEGGI ANCHE: RC auto 2024, premi in crescita ma si risparmia con le polizze online

Le auto storiche possono circolare in città?

Le auto storiche, ovvero quelle iscritte al PRA ed in possesso di regolare documentazione, possono circolare in città senza alcun problema l’importante è che siano a posto meccanicamente, in modo da non costituire pericolo per se è per gli altri.

Tuttavia in Lombardia vi sono i cartelli di divieto di circolazione in oltre 500 comuni dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 19:30 ed anche a Milano vi è il divieto di circolazione per i veicoli Euro 0 ed Euro 1 in Area B.

Infatti su questo punto gli appassionati si sono espressi con vigore dato che solitamente le auto storiche vengono usate nei fine settimana per dei giri di piacere o per raduni organizzati e quindi il loro passaggio in determinate località non comporta danni alla circolazione.

LEGGI ANCHE: Mercedes CLE AMG 53 Coupé – prezzi e scheda tecnica

Veicoli storici in Area B, la situazione può cambiare

In riferimento ad una grande città come Milano da anni, o meglio, da quando è stata istituita l’Area B gli appassionati e possessori di veicoli storici si sono lamentati di questo divieto, tenendo conto che come già detto, in Lombardia la normativa è stringente.

Il comune starebbe quindi pensando di allentare le maglie e garantire il passaggio di questi veicoli almeno nelle occasioni organizzate, limitando quindi l’inquinamento per i cittadini.

La soluzione sembra ancora lontana, servirebbe equilibrio in questo senso e non solamente demonizzare le due e le quattro ruote come ormai si fa da anni.