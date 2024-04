Assicurare l’auto a marzo 2024 è costato il 10,3% in più.

È il dato rilevato dall’Osservatorio di CercAssicurazioni.it, il portale che individua le migliori offerte di assicurazione auto online per ogni profilo di automobilista, secondo cui il premio medio RC lordo si è attestato sui 449,25 euro, contro i 407,3 euro di marzo del 2023.

L’indagine mette in evidenza un dato negativo: il premio medio è in crescita anche rispetto ai periodi pre-covid, visto il +0,2% su marzo 2019, +4,68% su marzo 2018 e +6,9% su marzo 2017.

RC Auto: dove si registrano i premi più cari?

Confrontando le tariffe medie di marzo 2024 con quelle di dodici mesi prima, emerge che l’aumento ha riguardato 18 delle 20 Regioni. Nel dettaglio, il premio medio è cresciuto soprattutto nel Lazio, +15,41%, in Toscana, +15,28%, nelle Marche, +14,47% e in Sardegna, +14,18%, mentre i due territori con il trend differente sono la Calabria e la Valle d’Aosta, che fanno segnare rispettivamente un -7,37% e -0,73%.

Guardando, invece, le tariffe delle singole Province, si notano i ribassi di Campobasso (-3,61%), Reggio Calabria (-6,67%), Vibo Valentia (-13,95%), Crotone (-12,78%) e Avellino (-8,77%). In testa alla classifica degli aumenti ci sono invece tre città della Toscana, vale a dire Pistoia (+22,09%), Lucca (+21,77%) e Livorno (21,41%).

Assicurazione auto: qualche dato sulle polizze

Dai dati di marzo risulta che il premio medio è più alto:

per gli automobilisti under 24, in media 1.097,37 euro;

per gli assicurati che occupano le classi Bonus-Malus dalla 15 alla 18, in media 946,39 euro; per la prima assicurazione di un veicolo usato, ben 805,56 euro.

Considerando, invece, le garanzie accessorie preferite, emerge che la più richiesta nei preventivi è l’assistenza stradale, scelta dal 43,9% degli automobilisti. Molto più distanti le altre garanzie: la tutela legale è al 20,7%, la garanzia infortuni conducente al 24,7% e la copertura furto e incendio si ferma al 19,4%.

A proposito di furto e incendio, l’Osservatorio evidenzia che Campania e Puglia sono le Regioni in cui la garanzia è meno diffusa, con una penetrazione rispettivamente del 4,02% e del 4,6%, nonostante siano tra le più colpite dai furti in Italia (secondo gli ultimi dati LoJack). La bassa penetrazione della garanzia nelle due Regioni è dovuta principalmente al suo alto costo: a fronte di una media nazionale di 99,2 euro, la Campania fa segnare 421,05 euro e la Puglia 290,5 euro. A questo si aggiunge l’elevato costo dell’RC auto, in particolare in Campania dove si attesta sui 690,41 euro.

Le polizze online fanno risparmiare

Solitamente le compagnie che operano online (o dirette) riescono a proporre ai clienti polizze più convenienti delle assicurazioni tradizionali. La motivazione principale del risparmio è che le compagnie online non sostengono quei costi di intermediazione e distribuzione a cui sono soggette le assicurazioni tradizionali, come ad esempio le agenzie fisiche e gli agenti sul territorio.

Un ulteriore vantaggio è che consentono ai clienti di risparmiare tempo, perché si può fare tutto direttamente da casa.

Per individuare le assicurazioni online più convenienti basta confrontarle sui siti di comparazione di prezzi come CercAssicurazioni.it, che consentono di avere un quadro di cosa offre il mercato assicurativo in modo veloce e gratuito.