Le case cinesi puntano su sconti e finanziamenti per conquistare il mercato italiano, con ibride e plug-in in prima fila.

Le case automobilistiche cinesi stanno allargando la propria presenza in Italia e, per conquistare spazio in un mercato affollato, ricorrono a promozioni e sconti di rilievo. Accanto alle auto elettriche, che hanno guidato la prima fase dell’espansione europea, crescono le proposte con motore termico ibrido o plug-in, pensate per chi non è ancora pronto a passare all’elettrico.

Sono state selezionate le offerte più interessanti del momento, lasciando per ora da parte le elettriche. Prima di valutare la convenienza è necessario verificare le condizioni richieste, in particolare il finanziamento, la permuta o la rottamazione.

BYD Seal 6 DM-i Touring e Jaecoo 5

La BYD Seal 6 DM-i Touring, con listino da 39.700 euro, è disponibile nella versione Boost da 184 CV a 30.800 euro, con uno sconto del 22%. L’offerta prevede un anticipo di 5.665 euro e 35 rate mensili da 249 euro, con una rata finale di 20.525 euro per il riscatto.

La JAECOO 5 full hybrid, con 1.5 ibrido da 224 CV di potenza di sistema, passa da 28.210 a 22.900 euro grazie al finanziamento, con un risparmio del 19%. Anticipo di 6.675 euro, 35 rate da 129 euro e rata finale di 15.798 euro.

Leapmotor C10, MG ZS e Omoda 7

La Leapmotor C10 nella versione REEV con range extender da 215 CV scende da 37.400 a 27.900 euro, con il 25% di sconto. Il finanziamento richiede un anticipo di 7.413 euro, 35 rate da 199 euro e una maxi rata di 18.517 euro.

La MG ZS Hybrid+ da 197 CV, nella versione Comfort, passa da 25.490 a 20.490 euro, con un calo del 20%. Anticipo di 5.694 euro, 35 rate da 127 euro e rata finale di 15.294 euro.

La Omoda 7 SHS-P, ibrida plug-in con circa 90 km di autonomia elettrica e fino a 1.200 km complessivi, nell’allestimento Pure scende da 38.210 a 31.900 euro, con sconto del 17%. Il finanziamento prevede anticipo di 9.840 euro, 35 rate da 199 euro e rata finale di 21.016 euro.