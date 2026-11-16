Dopo le grandi città metropolitane, anche 27 capoluoghi di provincia prendono posizione contro la riforma del Codice della Strada approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri. Tra i firmatari c’è Carlotta Bonvicini, assessora alla Mobilità di Reggio Emilia, insieme a Giulio Guerzoni per Modena. Il documento è indirizzato a Governo, Parlamento e Conferenza Unificata, e chiede di fermare l’iter del testo e di riscriverlo integralmente.
Secondo i firmatari, il testo così com’è penalizza le città, ostacola le politiche per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile, riduce l’autonomia dei Comuni e toglie tutele alle persone più vulnerabili. Il punto di partenza è il bilancio delle vittime: in Italia muoiono quasi tremila persone l’anno nelle strade, e una parte consistente di questi incidenti avviene in ambito urbano, coinvolgendo pedoni, ciclisti, motociclisti, bambini, anziani e persone con disabilità.
Meno tutela per la sicurezza e più spazio alla libera circolazione
Nella nuova versione, la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile non compaiono più come finalità primarie dello Stato. Al loro posto entra la libera circolazione, mentre la tutela della vita, della salute e dell’ambiente viene messa sullo stesso piano della libertà di muoversi in auto e delle esigenze economiche. Gli amministratori parlano di un arretramento culturale, e ricordano che il testo non cita l’approccio Safe System adottato in Europa, secondo cui la responsabilità cresce con massa, potenza e velocità del veicolo.
Poteri accentrati nel Ministero e nelle Prefetture
I Comuni conoscono le strade, i punti critici e i quartieri dove i bambini vanno a scuola a piedi. Con la riforma, però, piani urbani del traffico, limiti di velocità in deroga, ZTL, sosta e dispositivi di controllo dovrebbero seguire direttive ministeriali, con poteri sostitutivi e commissariamenti. Anche la segnaletica, i dissuasori di velocità e le piste ciclabili verrebbero rinviati a decreti futuri, lasciando le amministrazioni senza certezze.
Zone 30 e autovelox
La velocità è il primo fattore di gravità degli incidenti urbani, stando ai dati ACI-ISTAT. Il testo limita le Zone 30, ammettendole solo per singole strade o tratti e dopo aver dimostrato incidenti già avvenuti. Vieterebbe inoltre gli autovelox sulle strade con limite sotto i 50 km/h, e ridurrebbe le sanzioni: a 70 km/h in centro la multa passerebbe da 173 a 75 euro. Il termine per notificare le infrazioni rilevate a distanza scenderebbe da 90 a 45 giorni, con il rischio di annullamenti per carenza di personale.
ZTL, ciclabili e utenti vulnerabili
Il nuovo testo darebbe accesso libero e gratuito alle ZTL a tutte le auto elettriche e ibride, un intervento che i Comuni giudicano contrario alla funzione originaria delle zone, nate per ridurre la congestione. Vengono inoltre limitate le corsie ciclabili, i doppi sensi ciclabili e le zone di attestamento per le bici.
Per i pedoni, sulle strisce si introdurrebbe l’obbligo di verificare di essere stati visti prima di attraversare. Per i ciclisti, la distanza di 1,5 metri nel sorpasso sarebbe indebolita dalla formula «ove possibile», e verrebbe chiesto ai ciclisti di tenersi lontani dai mezzi pesanti, anziché il contrario. Secondo i firmatari, così la responsabilità si sposta dagli automobilisti alle persone più esposte.
Le richieste al Governo
I firmatari chiedono di non approvare il testo nella forma attuale e di riscriverlo insieme agli amministratori locali di ogni colore politico. Propongono di riportare la sicurezza tra i principi fondamentali, con l’approccio Safe System, di garantire ai Comuni piena autonomia su Zone 30, ZTL, aree pedonali e ciclabili, e di mantenere sanzioni efficaci con tempi di notifica compatibili con le risorse degli uffici. Chiedono anche di eliminare le norme che spostano la responsabilità su pedoni e ciclisti e di aprire un confronto con l’ANCI.
La mobilitazione arriva dopo mesi di confronto tra ANCI e Ministero, giudicati insufficienti dagli amministratori. I parlamentari del Partito Democratico Stefano Vaccari, Enza Rando e Maria Cecilia Guerra hanno espresso solidarietà alla protesta.