Ventisette assessori alla mobilità di capoluoghi italiani di medie dimensioni chiedono al Governo di riscrivere da capo la riforma del Codice della Strada.

Dopo le grandi città metropolitane, anche 27 capoluoghi di provincia prendono posizione contro la riforma del Codice della Strada approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri. Tra i firmatari c’è Carlotta Bonvicini, assessora alla Mobilità di Reggio Emilia, insieme a Giulio Guerzoni per Modena. Il documento è indirizzato a Governo, Parlamento e Conferenza Unificata, e chiede di fermare l’iter del testo e di riscriverlo integralmente.

Secondo i firmatari, il testo così com’è penalizza le città, ostacola le politiche per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile, riduce l’autonomia dei Comuni e toglie tutele alle persone più vulnerabili. Il punto di partenza è il bilancio delle vittime: in Italia muoiono quasi tremila persone l’anno nelle strade, e una parte consistente di questi incidenti avviene in ambito urbano, coinvolgendo pedoni, ciclisti, motociclisti, bambini, anziani e persone con disabilità.

Meno tutela per la sicurezza e più spazio alla libera circolazione

Nella nuova versione, la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile non compaiono più come finalità primarie dello Stato. Al loro posto entra la libera circolazione, mentre la tutela della vita, della salute e dell’ambiente viene messa sullo stesso piano della libertà di muoversi in auto e delle esigenze economiche. Gli amministratori parlano di un arretramento culturale, e ricordano che il testo non cita l’approccio Safe System adottato in Europa, secondo cui la responsabilità cresce con massa, potenza e velocità del veicolo.

Poteri accentrati nel Ministero e nelle Prefetture

I Comuni conoscono le strade, i punti critici e i quartieri dove i bambini vanno a scuola a piedi. Con la riforma, però, piani urbani del traffico, limiti di velocità in deroga, ZTL, sosta e dispositivi di controllo dovrebbero seguire direttive ministeriali, con poteri sostitutivi e commissariamenti. Anche la segnaletica, i dissuasori di velocità e le piste ciclabili verrebbero rinviati a decreti futuri, lasciando le amministrazioni senza certezze.

Zone 30 e autovelox

La velocità è il primo fattore di gravità degli incidenti urbani, stando ai dati ACI-ISTAT. Il testo limita le Zone 30, ammettendole solo per singole strade o tratti e dopo aver dimostrato incidenti già avvenuti. Vieterebbe inoltre gli autovelox sulle strade con limite sotto i 50 km/h, e ridurrebbe le sanzioni: a 70 km/h in centro la multa passerebbe da 173 a 75 euro. Il termine per notificare le infrazioni rilevate a distanza scenderebbe da 90 a 45 giorni, con il rischio di annullamenti per carenza di personale.

ZTL, ciclabili e utenti vulnerabili

Il nuovo testo darebbe accesso libero e gratuito alle ZTL a tutte le auto elettriche e ibride, un intervento che i Comuni giudicano contrario alla funzione originaria delle zone, nate per ridurre la congestione. Vengono inoltre limitate le corsie ciclabili, i doppi sensi ciclabili e le zone di attestamento per le bici.

Per i pedoni, sulle strisce si introdurrebbe l’obbligo di verificare di essere stati visti prima di attraversare. Per i ciclisti, la distanza di 1,5 metri nel sorpasso sarebbe indebolita dalla formula «ove possibile», e verrebbe chiesto ai ciclisti di tenersi lontani dai mezzi pesanti, anziché il contrario. Secondo i firmatari, così la responsabilità si sposta dagli automobilisti alle persone più esposte.

Le richieste al Governo

I firmatari chiedono di non approvare il testo nella forma attuale e di riscriverlo insieme agli amministratori locali di ogni colore politico. Propongono di riportare la sicurezza tra i principi fondamentali, con l’approccio Safe System, di garantire ai Comuni piena autonomia su Zone 30, ZTL, aree pedonali e ciclabili, e di mantenere sanzioni efficaci con tempi di notifica compatibili con le risorse degli uffici. Chiedono anche di eliminare le norme che spostano la responsabilità su pedoni e ciclisti e di aprire un confronto con l’ANCI.

La mobilitazione arriva dopo mesi di confronto tra ANCI e Ministero, giudicati insufficienti dagli amministratori. I parlamentari del Partito Democratico Stefano Vaccari, Enza Rando e Maria Cecilia Guerra hanno espresso solidarietà alla protesta.