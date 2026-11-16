Il Consiglio di Stato ferma l'esame del nuovo codice della strada e chiede al governo documenti mancanti e chiarimenti su sanzioni, micromobilità e guida automatizzata.

Il Consiglio di Stato ha sospeso il proprio parere sullo schema di decreto legislativo che introduce il nuovo Codice della Strada. Il provvedimento, identificato con il numero n. 1944/2026, conta oltre quaranta pagine e arriva dopo l’approvazione in esame preliminare del Governo avvenuta lo scorso 13 ottobre. Non si tratta di un no definitivo: i giudici chiedono al Governo di colmare lacune istruttorie prima di proseguire, con scadenza fissata al 25 novembre 2026.

Procedura invertita e assenza del parere sulla privacy

Secondo la Sezione consultiva per gli atti normativi, lo schema è stato trasmesso alle Camere prima di raccogliere le intese dei Ministeri coinvolti, tra cui Interno, Giustizia, Economia e Salute, e senza il parere della Conferenza Unificata. Manca anche la prova documentale della data di ricezione da parte di Camera e Senato, elemento che incide sulla proroga della legge delega, scaduta il 14 ottobre e prorogabile fino al 13 marzo 2027. Pesa soprattutto l’assenza del Garante per la protezione dei dati personali. Il testo prevede banche dati interoperabili, dashcam, dati delle scatole nere (centraline EDR) e segnalazioni mediche al Ministero, trattamenti che richiedono un vaglio preventivo dell’Autorità per la Privacy.

Sanzioni per eccesso di velocità

Il punto più critico riguarda le multe. Il nuovo testo abbandona le fasce attuali e introduce un importo calcolato per ogni km/h di eccesso, ma le tabelle riportano ancora un minimo e un massimo, rendendo incerta la cifra applicabile agli agenti. Manca inoltre una soglia minima, con il rischio di sanzioni da 2,50 euro, troppo basse per essere riscosse coattivamente. Il Consiglio chiede anche di chiarire il collegamento con reddito e potenza del veicolo, previsto dalla delega ma non presente nel testo: il riferimento all’ISEE riguarda solo la rateizzazione. Restano invariate le spese di notifica anche per chi paga entro 5 giorni.

Monopattini e piste ciclabili

I monopattini elettrici diventano una categoria autonoma, guidabile dai 14 anni, con limite di 50 km/h sulle strade urbane. Il rischio è un vuoto normativo: abrogando la legge n. 160/2019, decadrebbero anche i decreti attuativi su requisiti tecnici e contrassegni. Le corsie ciclabili promiscue potrebbero inoltre essere realizzate con larghezza inferiore a 1,30 metri, senza un minimo a tutela dei ciclisti.

Ausiliari del traffico, ispettori e guida automatizzata

Gli ausiliari potrebbero rilevare incidenti senza feriti, con qualifica di pubblico ufficiale, mentre gli ispettori del lavoro entrerebbero tra gli organi di polizia stradale per i controlli su tempi di guida e riposo. Il Consiglio chiede di precisare questi poteri e la base giuridica. Per la guida automatizzata, il decreto prevede un controllore a bordo e poi uno da remoto, equiparato al conducente: vanno chiariti tempi e fondamento della responsabilità.

Entrata in vigore incerta

Lo schema fissa un’entrata in vigore formale il 1° aprile 2027, ma l’applicazione è rinviata al 1° gennaio 2028 o al 1° aprile 2028, subordinata al regolamento attuativo. Se il regolamento tardasse, il Codice resterebbe fermo. I Ministeri competenti devono ora rispondere entro il 25 novembre 2026.