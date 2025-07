Autovelox in Italia: ecco come trovarli facilmente

Finalmente una soluzione per sapere dove si trovano gli autovelox: ecco cosa sta per cambiare per gli automobilisti italiani.

Chi di noi non si è mai chiesto dove siano gli autovelox quando si mette in viaggio? 🚗💨 È una delle domande più frequenti tra gli automobilisti, giusto? Oggi abbiamo notizie interessanti: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta lavorando a una mappa ufficiale che ci permetterà di conoscere la posizione degli autovelox in tempo reale. Ma vediamo insieme tutti i dettagli!

Il censimento degli autovelox: cosa prevede la nuova legge

Recentemente, è stato presentato un emendamento dalla Lega che ha come obiettivo principale quello di censire tutti gli autovelox presenti sulle strade italiane. Questo significa che il Ministero raccoglierà tutte le informazioni per creare una pagina dedicata, dove potremo facilmente controllare dove si trovano questi dispositivi. Finalmente, niente più sorprese! 🎉

Attualmente, in Italia ci sono oltre 11.000 apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni stradali, il che ci colloca tra i paesi con più autovelox al mondo. Solo Russia e Brasile ci superano in questa classifica. Tuttavia, la posizione di questi dispositivi non è ufficialmente mappata, lasciando molti automobilisti nel buio e spesso colti di sorpresa da telecamere e radar. Chi altro ha mai avuto questa esperienza? 🙋‍♀️

La nuova legge non solo promette di rendere più trasparente la posizione degli autovelox, ma mira anche a limitare l’uso di questi dispositivi come fonte di guadagno per comuni e province. Infatti, il Ministro Matteo Salvini ha accusato più volte le amministrazioni di “fare cassa” con le multe. Con la mappa ufficiale, i comuni non potranno più posizionare gli autovelox in modo strategico per massimizzare i proventi da infrazioni. Questo è un grande passo verso una maggiore equità sulla strada!

Che informazioni conterrà la mappa?

La mappa degli autovelox non si limiterà a mostrare la loro posizione, ma includerà anche dettagli importanti come marca, modello e stato di omologazione. Questo è un tema caldo in quanto, se un autovelox non sarà nella lista ufficiale, dovrà essere spento. Chi di voi sapeva di questa regola? 🤔

La tempistica per la creazione della mappa dipenderà da vari fattori burocratici, dalla raccolta dei dati e dalla pubblicazione sul sito del ministero. Dopo che il decreto avrà ricevuto approvazione dalla Camera, passerà al Senato per la discussione. Secondo le previsioni, dovremmo avere la legge ufficiale entro la fine di luglio, e dopo 15 giorni sarà operativa. Ci aspettiamo tutti con ansia questo momento!

Le app già disponibili per conoscere gli autovelox

Nel frattempo, esistono già diverse app che ci permettono di conoscere la posizione degli autovelox. Tra queste troviamo Coyote, recentemente rinnovata, Ooono Co-driver No2, Google Maps, Waze e Mappe di Apple. Queste app integrano la presenza di rilevatori di velocità lungo il percorso, rendendo più facile per noi mantenere i limiti di velocità. Chi utilizza già qualcuna di queste app? Fatemi sapere nei commenti! 💬

In definitiva, con l’arrivo della mappa ufficiale, speriamo di avere una maggiore sicurezza sulle strade e di poter viaggiare più serenamente. È ora di dire addio alle sorprese e di affrontare il nostro viaggio con più consapevolezza. Che ne pensate? Vi piace questa novità? 🥳