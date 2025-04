Introduzione alla BAW1

La BAW1 rappresenta una delle novità più interessanti nel panorama della mobilità urbana in Italia. Questo veicolo, prodotto da Beijing Auto Works, è disponibile in diverse versioni, ognuna progettata per soddisfare esigenze specifiche. Le varianti includono la versione commerciale “Work” e modelli più orientati al trasporto passeggeri come “Fun”, “Young” e “City”. Con l’aumento della domanda di veicoli elettrici e sostenibili, la BAW1 si posiziona come un’opzione competitiva per chi cerca un mezzo di trasporto versatile e conveniente.

Costi della BAW1 e incentivi statali

Un aspetto fondamentale per i potenziali acquirenti è il costo del veicolo, in particolare considerando la possibilità di accedere a incentivi statali e programmi di rottamazione. Secondo i listini ufficiali forniti dall’importatore, il prezzo di partenza della BAW1, al netto degli incentivi, è di 10.738 € per la versione Work a 2 posti VAN. È importante notare che i prezzi indicati sono comprensivi di IVA, ma escludono il costo di messa in strada, che ammonta a 450 €.

Dettagli sulle versioni e le dotazioni

Le diverse versioni della BAW1 non si differenziano solo per il numero di posti, ma anche per le dotazioni e le autonomie. Ad esempio, la versione “Work” offre un’autonomia Long range di 220 km, mentre la versione “Fun” ha un’autonomia Standard range di 170 km. Le versioni “Young” e “City” possono entrambe essere scelte con autonomia Standard o Long range. Inoltre, tutte le versioni sono equipaggiate con un Safety pack, che include airbag e ABS, aria condizionata, un doppio schermo da 12,25” e una camera a 360° di serie. Il sistema ISOFIX per i seggiolini dei bambini è presente in tutte le varianti, garantendo così un elevato standard di sicurezza.

Opzioni di personalizzazione e sicurezza

Per quanto riguarda la personalizzazione, il colore standard per la carrozzeria e il tetto è il rosso, ma è possibile scegliere tra altre opzioni come Cyan/White, White/Black, Grey/White e Black/Black, con un costo aggiuntivo di 360 €. I cerchi in lega sono disponibili come optional per la versione “Young” e di serie per la “City”. La sicurezza è un altro punto forte della BAW1, che include di serie sistemi come ABS, EBD, HADC, BOS e monitoraggio della pressione degli pneumatici, oltre a sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Queste caratteristiche rendono la BAW1 non solo un veicolo economico, ma anche sicuro e affidabile per la mobilità urbana.