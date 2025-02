Il mercato dell’auto usata in Italia: un anno di cambiamenti

Il mercato dell’auto usata in Italia ha mostrato un’evoluzione significativa nel corso del 2024, anno in cui BeBeep, il brand di riferimento per l’usato di Autotorino, ha venduto ben 20.700 auto usate. Questo risultato non solo segna un traguardo importante per l’azienda, ma offre anche uno spaccato interessante sulle preferenze dei consumatori e sulle dinamiche di acquisto nel settore. Le vendite di auto usate sono influenzate da vari fattori, tra cui le tendenze economiche, le innovazioni tecnologiche e le preferenze ambientali.

Preferenze dei consumatori: diesel in testa

Nel 2024, le preferenze dei consumatori si sono concentrate principalmente sui veicoli diesel, che hanno mantenuto una posizione di rilievo nel mercato. Sorprendentemente, l’auto elettrica ha registrato solo il 4,31% delle vendite, mentre i veicoli a GPL hanno rappresentato un modesto 1,02%. Questo trend evidenzia una certa cautela da parte dei consumatori nei confronti delle nuove tecnologie, nonostante l’aumento della consapevolezza ambientale. Inoltre, oltre la metà dei clienti di BeBeep (55%) si è presentata in filiale con l’intenzione di acquistare un’auto usata, ma solo il 20% aveva già un modello specifico in mente.

Il ruolo dell’online nell’acquisto di auto usate

Un altro aspetto interessante emerso da una survey condotta da Autotorino/BeBeep su un campione di 1.000 persone è il crescente utilizzo del canale online per informarsi prima di un acquisto. Questo canale si è confermato come il principale strumento di ricerca per i potenziali acquirenti, dimostrando l’importanza di una presenza digitale forte e ben strutturata. La garanzia offerta da BeBeep, attraverso il sigillo “Check-up Pro”, ha giocato un ruolo cruciale nella decisione finale di acquisto, assicurando ai clienti che i veicoli sono stati sottoposti a rigorosi controlli di qualità.

Tipologie di veicoli più richieste

Analizzando i dati di vendita, si nota che le auto più richieste sono quelle pratiche e versatili, con una particolare attenzione ai modelli adatti per l’uso urbano. BeBeep ha anche soddisfatto la domanda di motocicli, che hanno rappresentato il 3,3% degli acquisti. Le cabriolet e le coupé, invece, hanno registrato vendite marginali, rispettivamente 1,5% e 1,2%. Questo suggerisce che i consumatori tendono a privilegiare veicoli più funzionali rispetto a quelli puramente estetici.

Mattia Vanini, Vicepresidente di Autotorino, ha commentato: “La nostra offerta non si limita alla quantità e varietà di auto usate disponibili, ma si concentra anche sull’attenzione al cliente. Stiamo costantemente creando processi e servizi che migliorano l’esperienza d’acquisto e di mobilità.” La trasparenza e la qualità del servizio sono diventate elementi fondamentali per attrarre e fidelizzare i clienti nel competitivo mercato dell’auto usata.