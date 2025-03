Un capolavoro di ingegneria e design

La Bentley Batur è una supercar che incarna l’essenza del lusso britannico, combinando prestazioni straordinarie con un design esclusivo. Con soli 18 esemplari prodotti, ogni Batur è un pezzo unico, realizzato su misura per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. Il modello “The Black Rose” è un esempio perfetto di questa personalizzazione, con una carrozzeria verniciata in una tinta unica al mondo, che riflette l’attenzione al dettaglio e l’artigianato di alta qualità tipici di Bentley.

Dettagli che fanno la differenza

Ogni aspetto della Bentley Batur è stato curato nei minimi particolari. Gli accenti in Satin Rose Gold, presenti sulla griglia anteriore e sui cerchi da 22 pollici, conferiscono un tocco di eleganza senza tempo. All’interno, l’uso di 210 grammi di oro rosa 18 carati per i componenti a contatto con il cliente, come il selettore delle modalità di guida e il volante, dimostra l’impegno di Bentley nel creare un’esperienza di lusso senza pari. Questi dettagli non solo esaltano l’estetica dell’auto, ma offrono anche un’esperienza sensoriale unica per il conducente e i passeggeri.

Impegno verso la sostenibilità

In un’epoca in cui la sostenibilità è diventata una priorità, Bentley ha deciso di intraprendere un percorso verso il lusso sostenibile. Ogni Batur è equipaggiata con un motore W12 da 6,0 litri, ma la casa automobilistica sta facendo passi significativi per ridurre il proprio impatto ambientale. Collaborando con orafi rinomati, Bentley utilizza oro riciclato al 100% per le parti in oro delle sue auto, un’iniziativa che riflette il suo impegno verso la sostenibilità. Inoltre, tutte le parti prodotte nel 2022 portano il marchio del Giubileo di Platino della defunta Regina Elisabetta II, un simbolo di autenticità e qualità.