Introduzione alla Bentley Bentayga Atelier Edition

La Bentley Bentayga Atelier Edition rappresenta l’apice della personalizzazione e del lusso nel mondo degli SUV. Questa edizione esclusiva è stata progettata per soddisfare le esigenze di una clientela esigente, offrendo una dotazione full optional che si estende a tutte le varianti del modello, inclusi i motori V8 e le versioni ibride plug-in. Con un design raffinato e dettagli unici, la Bentayga Atelier Edition si distingue nel panorama automobilistico per la sua eleganza e prestazioni.

Design e personalizzazione

Una delle caratteristiche più affascinanti della Bentayga Atelier Edition è la sua vasta gamma di opzioni di personalizzazione. I clienti possono scegliere tra sei combinazioni cromatiche curate da Mulliner, tra cui tonalità come Light Onyx, Rubino e la nuova Obsidian Crystal. Ogni livrea è progettata per armonizzarsi con interni bicolore, arricchiti da materiali pregiati come la radica Dark Stained Walnut e il Brushed Aluminium. Questo livello di attenzione ai dettagli non solo migliora l’estetica, ma crea anche un’atmosfera di lusso senza pari all’interno dell’abitacolo.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Dal punto di vista delle prestazioni, la Bentley Bentayga Atelier Edition non delude. La gamma motori rimane invariata, con il potente 4.0 V8 da 549 CV e il 3.0 V6 ibrido plug-in da 462 CV. Questi motori offrono un’accelerazione impressionante, con il V8 che raggiunge i 100 km/h in circa 4,5 secondi. La qualità della guida è ulteriormente migliorata grazie al sistema Bentley Dynamic Ride, che include ruote posteriori sterzanti per una manovrabilità superiore. Inoltre, l’illuminazione d’ambiente e i dettagli come i battitacco esclusivi e i poggiatesta personalizzati contribuiscono a creare un’esperienza di guida unica.

Prezzi e disponibilità

Sebbene i prezzi ufficiali per la Bentley Bentayga Atelier Edition non siano stati ancora annunciati, è lecito aspettarsi che superino i 218.000 euro richiesti per i modelli base, considerando l’elevato livello di equipaggiamento e personalizzazione. Questa edizione limitata è destinata a coloro che cercano non solo un veicolo, ma un vero e proprio status symbol, capace di offrire prestazioni eccezionali e un design inconfondibile.