Nel gioco di chi ha il SUV più grande, Bentley segna dei punti con questa nuova versione del suo Bentayga, chiamata EWB, ovvero Extended Wheel Base. Come suggerisce il nome, il passo è stato allungato di 18 cm – 3,18 m invece di 3 m – e il SUV britannico è ora lungo 5,31 m!

Ciò lo pone vicino alla Rolls-Royce Cullinan (5,34 m) e molto più avanti della “piccola” Range Rover (5,25 m) e della Mercedes GLS (5,21 m). Il Bentley Bentayga EWB, che da solo rappresenta già il 45% delle vendite Bentley, ovvero circa 7.000 unità nel 2021, mira ad attirare una nuova clientela con la passione per lo spazio.

Non necessariamente in Europa, dove le città e i parcheggi sono raramente adatti a veicoli king-size, ma soprattutto negli Stati Uniti, dove le grandi dimensioni non sono un problema.

Bentley Bentayga EWB: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Tuttavia, basta condividere un po’ di tempo con questo Bentley Bentayga EWB per farsene venire voglia. Al di là dello spazio eccezionale che consente di sdraiarsi dietro – dal sedile di destra è possibile spostare elettricamente il sedile in avanti e inclinare un poggiapiedi – i due sedili posteriori sono gioielli tecnologici. Bentley li descrive semplicemente come “i sedili più avanzati mai montati su un’auto”.

E c’è da crederci: con 22 impostazioni possibili, diversi massaggi disponibili e persino la regolazione posturale automatica su richiesta, il solo utilizzo è un’esperienza. Con la testa appoggiata su un poggiatesta morbido come una piuma, potete divertirvi a creare il vostro sedile personalizzato utilizzando lo schermo a colori rimovibile tra i sedili. È magico, soprattutto perché il sedile stesso decide di massaggiare la parte superiore della schiena, la regione lombare e/o le cosce durante la guida.

Se a questo si aggiunge un’accurata insonorizzazione, il quadro è al limite del perfetto. Solo al limite, perché se le sospensioni pneumatiche isolano molto bene dalla strada, non riescono a eliminare tutte le oscillazioni delle ruote generate dai 21 pollici: una comune Citroen C5 X fa meglio della Bentley Bentayga EWB su questo punto!

Prestazioni

L’altra buona notizia è che non sono solo i sedili posteriori a essere invidiabili. Anche il guidatore è trattato molto bene. Va detto che per compensare le dimensioni e il peso extra – l’auto annuncia 2,5 tonnellate a vuoto, cioè un centinaio di chili in più – la Bentley Bentayga EWB ha le ruote posteriori sterzanti (la Bentayga non le ha).

Ciò non trasforma questo grande SUV in una GTi e nelle curve è necessario mantenere la lucidità. Ma, al volante, ci si diverte davvero a guidare questo gigante che sembra molto più leggero di quanto non sia.

Pochi altri utenti della strada si rendono conto che questo Bentayga offre prestazioni sportive grazie al suo V8 biturbo. È il primo motore disponibile per la carrozzeria lunga e svolge il suo compito con onore. Morbido e quasi impercettibile ai bassi regimi, il motore da 4,4 litri ha una bella voce quando viene spinto e, grazie ai suoi 550 CV e 770 Nm di coppia, è in grado di spingere l’auto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi.

La trazione integrale e i vari aiuti elettronici assicurano che l’inglese rimanga sempre dignitosa…

