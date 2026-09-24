La casa automobilistica britannica ha presentato a Londra la sua prima proposta totalmente elettrica: la Bentley Torcol. Si tratta del quarto modello della gamma, inserito accanto a Continental GT, Flying Spur e Bentayga, ma con un propulsore esclusivamente a batteria, interamente progettato e assemblato nel Regno Unito.

Linee esterne e proporzioni di un SUV di lusso

Il profilo della Torcol è stato curato dal responsabile design Robin Page e dal team di Crewe. L’altezza contenuta, la lunghezza di cinque metri e il passo generoso danno al veicolo un aspetto elegante ma sportivo. La griglia a diamante illuminata, ispirata alla classica Continental T, domina il frontale, mentre i fari a LED riprendono dettagli tipici dei modelli storici di Bentley. Sul retro, le linee sono nette, con spalle larghe e una nuova “prestigious shield” che sostituisce il tradizionale stemma.

Interni di alta sartoria e tecnologie discrete

L’abitacolo coniuga tradizione artigianale e innovazione sostenibile. Il rivestimento è una lana Merino al 100 % fornita da Fox Brothers, primo tessuto automobilistico certificato Responsible Wool Standard. Le finiture in noce “Ombré Walnut” nascono da migliaia di strati di legno e carta riciclata, mentre l’alluminio “Sunburst” presenta un motivo a tre direzioni. I sedili anteriori offrono regolazioni a 16 vie, riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio; in opzionale è possibile aggiungere il sistema Postural Adjust e lo Smart Seat Climate. Il divano posteriore, capace di ospitare tre passeggeri, si abbatta elettricamente, primo utilizzo su una Bentley.

Propulsione, autonomia e prezzo

La Torcol è spinta da due motori sincroni a magneti permanenti, uno per ogni asse, capace di erogare 821 CV e 1 194 Nm di coppia nella versione base, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e velocità massima di 250 km/h. La versione S porta la potenza a 888 CV e 1 350 Nm, riducendo il tempo 0-100 a 2,9 secondi e spingendo il limite a 260 km/h.

Batteria, autonomia e ricarica ultra-rapida

Il pacco batteria da 113 kWh netti opera su un’architettura a 800 Volt. L’autonomia secondo il ciclo WLTP è di 600 km. La ricarica in corrente continua supporta fino a 400 kW consentendo di passare dal 10 % all’80 % in circa 16-20 minuti; con soli sette minuti è possibile recuperare circa 160 km di autonomia. La batteria è coperta da una garanzia di 10 anni o 160 000 km.

Il telaio è dotato di sospensioni attive con ammortizzatori a due valvole, eliminando le tradizionali barre anti-rollio. Lo sterzo integrale consente un angolo di 5 gradi alle ruote posteriori, riducendo il raggio di sterzata a 11,1 metri. I freni sono di serie da 420 mm davanti e 370 mm dietro, con opzione carboceramica da 440 mm. Per completare l’esperienza, Bentley ha creato il Bentley Dynamic Symphony un sistema audio che riproduce note di strumenti reali ispirate al classico V8.

Il prezzo non è stato ancora comunicato ufficialmente, ma le prime stime lo collocano intorno ai 200 000 euro leggermente al di sotto del Bentayga, che parte da 222 574 euro. La Torcol,