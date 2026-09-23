Nel cuore di Londra, la casa automobilistica di Crewe ha svelato la sua ultima creazione: la Bentley Torcal. Si tratta del primo SUV elettrico interamente sviluppato da Bentley, destinato a diventare il nuovo punto di riferimento per le future generazioni del marchio, a prescindere dal tipo di propulsore. Il presidente e CEO Frank-Steffen Walliser ha definito il modello “una Bentley prima di tutto”, sottolineando la volontà di coniugare tradizione artigianale e innovazione tecnologica.

La Torcal si inserisce nella gamma come quarto modello, affiancando la classica Continental GT la Flying Spur e il Bentayga. Con una lunghezza di cinque metri e un passo generoso, il nuovo SUV promette un’elevata presenza su strada, ma allo stesso tempo una silhouette più contenuta rispetto al Bentayga, ideale per gli ambienti urbani.

Design esterno: eleganza britannica e identità Bentley

Il linguaggio stilistico è opera di Robin Page e del team di Crewe. Il frontale è dominato da una griglia a forma di diamante illuminata, accompagnata da fari che rimandano alla storica Continental T. L’impiego di un nuovo stemma, modernizzato lo scorso anno, rende la Bentley Torcal immediatamente riconoscibile. La carrozzeria, lunga cinque metri, presenta linee laterali pulite e spalle larghe, trasmettendo una forza contenuta. Sono disponibili cinque proposte di cerchi in alluminio da 21 e 22 pollici, che completano l’aspetto sportivo senza sacrificare l’eleganza tipica del marchio.

Finiture interne e sostenibilità: tradizione artigianale al passo con il futuro

L’abitacolo mantiene la classica disposizione delle famose “ali” Bentley sulla plancia, ma introduce superfici più sobrie e materiali innovativi. Il tessuto principale è una lana Merino al 100 % la prima al mondo certificata Responsible Wool Standard per uso automobilistico, prodotta da Fox Brothers. Tra le novità emergono l’impiallacciatura Ombré Walnut realizzata con migliaia di strati di noce e carta riciclata, e l’alluminio Sunburst con fantasia a tre direzioni. I sedili anteriori, di serie, offrono 16 regolazioni, riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio; opzionalmente è disponibile il sistema Postural Adjust e il Smart Seat Climate. Il divano posteriore a tre posti si abbassa elettricamente, una prima assoluta per Bentley. Il bagagliaio fornisce 460 litri di spazio, a cui si aggiungono 90 litri nel vano anteriore, garantendo una capacità pratica per un SUV di lusso.

Motorizzazione elettrica e prestazioni di punta

Il cuore della Torcal è costituito da due motori elettrici sincroni a magneti permanenti, capaci di erogare fino a 888 CV e 1.350 Nm di coppia, il valore più alto mai raggiunto da una Bentley. La versione “S” accelera da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e tocca una velocità massima limitata elettronicamente a 260 km/h. Alla base troviamo una batteria da 113 kWh netti con architettura a 800 V che garantisce un’autonomia dichiarata di 600 km secondo il ciclo WLTP. La ricarica rapida a corrente continua di 400 kW consente di passare dal 10 % all’80 % in circa 16-20 minuti; addirittura in sette minuti si ottengono circa 160 km di autonomia. Il telaio, il più avanzato mai utilizzato su una Bentley, incorpora sospensioni completamente attive e ammortizzatori a due valvole adattivi, eliminando le barre antirollio. Lo sterzo integrale con angolo di sterzata posteriore fino a 5° riduce il diametro di svolta a 11,1 m, garantendo agilità anche nelle situazioni più impegnative.

Una caratteristica distintiva è la Bentley Dynamic Symphony un suono sintetizzato da strumenti reali (batteria, viola e basso) ispirato al celebre V8 6¾ litri, che accompagna la guida e può essere disattivato a piacere. Sebbene i dati finali di omologazione europea siano ancora in attesa, il prezzo di listino è stimato poco sopra i 200 000 euro posizionandosi un gradino sotto la Bentayga, la cui versione di base parte da 222.574 euro in Italia.