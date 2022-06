BMW ha appena annunciato che il suo stabilimento di Steyr (Austria), che produce motori a combustione da oltre 40 anni, sarà ampliato per fornire blocchi elettrici. La marcia forzata verso i veicoli elettrici sta costringendo i produttori ad accelerare la trasformazione dei loro impianti industriali.

Lo stabilimento BMW di Steyr diventerà elettrico

L’investimento è colossale per un solo sito: quasi un miliardo di euro. Ma il progetto è ambizioso. Un dato aiuta a capire l’importanza di questa fabbrica: per ogni secondo veicolo del gruppo, il motore proviene da Steyr. Quindi stiamo iniziando su larga scala anche per i veicoli elettrici! 710 milioni di euro saranno utilizzati per la parte produttiva, con un ampliamento dello stabilimento di 60.000 m2.

BMW vuole produrre i vari componenti del motore in loco, non limitandosi all’assemblaggio finale.

Verranno create altre due linee di produzione, che saranno avviate nel 2025. Entro la fine del decennio, BMW punta ad assemblare 600.000 motori elettrici all’anno. La metà dei 4.400 dipendenti del sito lavorerà quindi per l’impianto elettrico.

E non è tutto: 230 milioni di euro saranno investiti da qui al 2030 per sviluppare i nuovi motori elettrici di BMW a Steyr.

Un terzo degli ingegneri che lavorano in questo sito si occupa già di elettricità. Sarà del 90% entro il 2030! Va notato che ci sarà una coabitazione di attività, perché BMW non vuole ridurre la quota di motori a combustione a Steyr per il momento, sottolineando che se l’Europa intende passare all’elettrico dal 2035, non è così per il resto del mondo.

