Un SUV elettrico all’avanguardia

La BMW iX, lanciata nel novembre 2021, si prepara a ricevere un importante aggiornamento per il 2025. Questo SUV elettrico, già noto per le sue prestazioni e il design distintivo, promette di elevare ulteriormente l’esperienza di guida con nuove motorizzazioni e un’autonomia migliorata. Con un’autonomia che passa da 633 km a 700 km con una sola ricarica, la BMW iX si posiziona come uno dei leader nel segmento dei veicoli elettrici di lusso.

Motorizzazioni e prestazioni

Le nuove varianti della BMW iX, denominate xDrive45, xDrive60 e M70, offrono un incremento significativo della potenza di trazione. La versione base xDrive45, ad esempio, ora è dotata di una batteria più grande, aumentando la potenza a 300 kW. Questo cambiamento consente di ridurre il tempo di accelerazione a 5,1 secondi, un miglioramento notevole rispetto al modello precedente. Le varianti superiori, come la M70, offrono prestazioni ancora più elevate, con una potenza di 485 kW e una coppia impressionante di 1.015 Nm.

Design e tecnologia

Dal punto di vista estetico, la BMW iX 2025 presenta un restyling che include nuove prese d’aria verticali e una firma luminosa aggiornata. Anche la grembiulatura posteriore è stata ridisegnata, conferendo al veicolo un aspetto più moderno e aggressivo. All’interno, l’abitacolo mantiene il doppio display curvo, ma con un sistema operativo BMW 8.5 che migliora l’usabilità, integrando funzioni come il controllo vocale e la connettività 5G. La dotazione di serie include anche sedili riscaldati, cruise control adattivo e un sistema audio surround Harman Kardon, rendendo ogni viaggio un’esperienza di lusso.

Confronto con la concorrenza

La BMW iX si colloca in un mercato competitivo, affrontando rivali come l’Audi Q6 e-tron, la Kia EV9 e la Polestar 3. Con quasi cinque metri di lunghezza, la iX è uno dei SUV elettrici più spaziosi disponibili, offrendo un bagagliaio con capacità variabile da 500 a 1.750 litri. I prezzi in Germania mostrano un aumento per la versione base, ora fissata a 83.500 euro, mentre le versioni superiori hanno visto una diminuzione dei costi, rendendo la iX un’opzione interessante per chi cerca un SUV elettrico di alta gamma.

Conclusioni sulle novità della BMW iX 2025

Con l’aggiornamento del 2025, la BMW iX si conferma un SUV elettrico all’avanguardia, combinando prestazioni elevate, un design accattivante e tecnologie avanzate. Le nuove motorizzazioni e l’aumento dell’autonomia rappresentano un passo significativo verso un futuro sostenibile e innovativo nel settore automobilistico. Gli appassionati di auto elettriche possono aspettarsi un’esperienza di guida senza precedenti, con la promessa di un comfort e di una tecnologia all’avanguardia.