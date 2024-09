Lynk & Co 01, cambio volto per il suv di successo, ora più vivace sia in termini di colori che di prestazioni, pur restando parsimonioso.

Il marchio di origine cinese ma di proprietà del gruppo svedese Geely ha deciso di operare un restyling di metà carriera al proprio SUV di punta che ha avuto ottimi dati di vendita anche nel nostro paese. Vediamo come si presenta la nuova 01 by Lynk & Co.

Lynk & Co 01: cambiamenti cromatici e non solo

La 01 di Lynk & Co la si era abituati a vedere nella colorazione nera e blu che in effetti era parecchio pacchiana ma che, purtroppo per gli acquirenti, era l’unica a disposizione.

Ora le cose sono cambiate, infatti sono 3 i colori con cui è possibile configurarla. Questi sono Crystal White, Sparkling Black e Mineral Green Metallic. La scelta è quindi è ancora limitata ma almeno la si può avere con colori normali.

Questo modello si è contraddistinto per la tecnologia, aspetto che è stato ulteriormente migliorato, il chip di controllo è Qualcomm Snapdragon 8155 che permette una risposta ancor più rapida alle richieste dell’utente. Lo schermo touch centrale è anch’esso cresciuto ed ora è di 15,4 pollici.

Più potente e meno assetata

La nuova Lynk & Co 01 ha sempre un motore ibrido plug-in ma nella sua nuova generazione è stato potenziato, rispetto all’attuale. Infatti ora può sprigionare 276 cavalli, ben 15 in più rispetto a prima ed anche il valore di coppia è cresciuto arrivando a 535 Nm.

Questo incremento è stato comunque fruttuoso in termini di consumi, ha passato l’omologazione con un dato di 0,9 litri ogni 100 km con batterie alla loro massima carica.

Le emissioni nel ciclo WLTP sono di 20 g/km e se la si vuole usare solo elettrica si hanno ora 75 km di autonomia totale.

Relativamente ai prezzi la casa cinese non ha annunciato il nuovo listino. Sarà sicuramente più cara dei 44.500 euro a cui la si può avere attualmente. Se non la si volesse acquistare si può scegliere il noleggio. Lynk & Co offre un servizio completo in abbonamento mensile. Il prezzo attuale è di 649 euro al mese.