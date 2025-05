La casa di Maranello si prepara per la sfida belga, puntando a consolidare il primato in classifica.

Introduzione alla 6 Ore di Spa-Francorchamps

Il FIA World Endurance Championship 2025 si avvicina a uno dei suoi eventi più attesi: la 6 Ore di Spa-Francorchamps. Questo prestigioso appuntamento, in programma per sabato 10 maggio, rappresenta un’importante tappa per le squadre e i piloti, in particolare per Ferrari, che arriva in Belgio con il morale alle stelle dopo il successo a Imola. La storica casa automobilistica di Maranello è attualmente in testa a entrambe le classifiche, quella Costruttori e quella Piloti, e punta a mantenere il vantaggio sui concorrenti.

La situazione attuale delle classifiche

Ferrari, con il suo modello 499P, ha dimostrato una competitività straordinaria in questa stagione. Con 92 punti, la squadra è in vantaggio di 29 punti su BMW e 39 su Toyota nella classifica Costruttori. Nella classifica Piloti, l’equipaggio della Ferrari numero 51, composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, guida con 50 punti. Questo trio ha già collezionato due pole position e due podi, culminando con una vittoria a Imola, che ha ulteriormente consolidato la loro posizione di leader.

Il tracciato di Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps è un circuito iconico, noto per la sua complessità e la sua bellezza naturale. Inaugurato nel 1921, il tracciato si estende per 7,004 chilometri e presenta 19 curve che mettono alla prova le abilità di ogni pilota. La sua reputazione di “Università delle corse” è ben meritata, poiché richiede una perfetta combinazione di abilità tecnica e strategia. La gara di Spa è anche l’ultima prova prima della leggendaria 24 Ore di Le Mans, rendendo questo evento ancora più cruciale per le squadre.

Preparativi e attese per la gara

Le attività in pista inizieranno giovedì 8 maggio con due sessioni di prove libere, seguite da ulteriori prove e qualifiche nei giorni successivi. La gara della 6 Ore di Spa rappresenta un’opportunità per Ferrari di consolidare il proprio dominio nel campionato e di prepararsi al meglio per la sfida di Le Mans. Con la diretta televisiva su Sky Sport, Eurosport e FIA WEC TV, i fan potranno seguire ogni momento di questa emozionante competizione.