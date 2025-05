Il mondo automotive ha attraversato e sta attraversando una fase di transizione importante verso l’elettrificazione ma in questo periodo di “adattamento” vi è una scelta che convince maggiormente gli automobilisti ovvero le automobili ibride. Vediamo cosa è la tecnologia Full Hybrid e quali modelli comprare sul listino nuovo per il 2025.

Che cos’è il Full Hybrid e perché sceglierlo

Il Full Hybrid è un sistema di alimentazione ibrido per le automobili, la dicitura Full lo differenzia ad esempio dal mild hybrid o dal plug-in perché non necessità di ricarica tramite spina ma il processo avviene in maniera autonoma tramite la decellerazione dell’auto stessa.

I sistemi full hybrid adottano un motore termico, la cui cilindrata può variare a seconda del tipo di autovettura e uno o più motori elettrici dalla potenza ridotta che si caricano tramite le fasi di non accelerazione. I pochi metri percorribili solamente in elettrico le rendono ideali per gli spostamenti urbani. Quando bisogna macinare km ci si affida al motore tradizionale.

La top 5 per il 2025

Nella Top 5 del nuovo per il 2025 iniziamo con la Honda Civic e:HEV che adotta un motore termico 2.0 di cilindrata da 154 cavalli ad aspirazione naturale, abbinato ad un elettrico da 184 cavalli per un totale di 328 cavalli complessivi.

Come consumi Honda dichiara 20-21 km/l secondo il ciclo WLTP ovvero dati davvero ottimi per un utilizzo promiscuo tra città ed autostrada.

Altra vettura orientale è la coreana Kia Niro/Hybrid e Trifuel, la Hybrid adotta un motore 1.6 aspirato da 93 cavalli e un elettrico da 60 per una potenza complessiva di 129 cavalli. Nel ciclo WLTP i consumi sono pari a 22,7 km/litro.

La terza di cui vale la pena parlare per il suo essere perfetta per la città è la MG 3 Hybrid+ che adotta un motore termico 1.5 di cilindrata 4 cilindri aspirato da 102 cavalli in congiunzione con un elettrico da 136 cavalli. Il risultato complessivo offre una potenza di 194 cavalli per consumi secondo il ciclo WLTP di 22,7 km/l.

Quarta la Renault Austral E-Tech che abbiamo avuto modo di testare, il motore è turbo ed offre una potenza di 200 cavalli. Il 1.2 turbo ne garantisce 130 e vi sono due motori elettrici, uno da 60 cv e il secondo ausiliario da 25 cavalli. Qui i consumi scendono leggermente fermandosi a 22,2 km/litro.

Infine la Toyota Yaris Hybrid che ha un motore termico 1.5 tre cilindri aspirato da 91 cavalli ed un elettrico che ne sprigiona 60. I consumi variano da 23,8 a 26,2 km al litro a seconda dell’andatura.

Di seguito il riepilogo dei prezzi per ciascuna auto: