BMW M5 CS trasformata in un bolide da 1.000 CV: scopri tutti i dettagli

Chi non sogna di avere una berlina che possa gareggiare con le hypercar? 😍 La BMW M5 CS, già di per sé una macchina straordinaria, ha ricevuto un upgrade da parte di Infinitas, un tuner bavarese che ha portato la potenza a livelli inimmaginabili. Con una trasformazione radicale, questa bellezza ora eroga 1.000 CV, e la cosa più folle? È tutto legale per chi non ha paura di spingere l’acceleratore!

Un motore da urlo: cosa c’è sotto il cofano?

Immagina di avere sotto il cofano non solo un motore potente, ma anche super accessoriato! Infinitas ha installato due turbocompressori in ceramica con cuscinetti a sfera, un sistema di aspirazione in carbonio e pistoni forgiati. E non è tutto: hanno anche mappato il motore per massimizzare le prestazioni. Questo è giving me serious race car vibes! 🏎️💨 Non è solo un motore, è un cuore pulsante che batte per la velocità!

Con 1.200 Nm di coppia, questa M5 CS non è per i deboli di cuore. La velocità massima? Tenetevi forte: 350 km/h! E grazie al cambio automatico a otto rapporti, ogni cambiata è un’esperienza da brivido, senza esitazioni. Chi di voi vorrebbe provarla in pista? 🎉

Estetica e comfort: l’equilibrio perfetto

E ora parliamo di un aspetto che spesso viene sottovalutato: l’estetica. La BMW M5 by Infinitas non ha subito modifiche drastiche. Niente bodykit esagerati o spoiler da corsa; solo dettagli eleganti come strisce decorative e un volante in carbonio con indicatori a LED. È come se volesse mantenere un certo charme, pur essendo un missile terra-terra. Chi di voi preferisce un’auto che sembri “normale” ma che nasconde un cuore da corsa? 🤔✨

Gli interni sono un mix di eleganza e sportività, mantenendo il look raffinato della versione originale. Perché, amiche mie, chi ha detto che non si può avere potenza e stile insieme? 💁‍♀️

Quanto costa il sogno?

Parliamo di soldi, perché si sa: nulla viene senza un prezzo! Per trasformare la BMW M5 CS in questo mostro da 1.000 CV, bisogna investire circa 40.000 euro, escluse le spese per la M5 CS di base. Un investimento notevole, certo, ma chi non lo farebbe per avere una berlina che può tenere testa a molte hypercar? 💸 Questo upgrade permette di avere un’auto che sembra la “cugina gentile” delle auto da corsa, ma che può anche sorprendere in pista.

Quindi, chi è pronto a sognare in grande? 🥳 Questa BMW non è solo un’auto, è una dichiarazione di intenti per chi ama la velocità e le prestazioni. E voi, cosa ne pensate? È un’auto da sogno o un eccesso? Fatemi sapere nei commenti! #BMWM5 #Tuning #CarLovers