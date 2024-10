BMW ha svelato le forme della nuova Serie 1 che si trova ad essere rinnovata rispetto alla versione attualmente in commercio pur restando praticamente identica nell’aspetto. In questo articolo dedicato vediamo come e dove è cambiata e cosa è in grado di offrire in termini di marcia e capienza.

BMW Serie 1: allestimento sport e cuore ibrido

Partiamo dalle sue misure che la vedono più lunga di 4 cm rispetto al modello che va a sostituire, ora misura 4 metri e 36 cm ed anche a livello estetico il frontale è stato è reso più aggressivo, grazie alla mascherina allargata ed abbassata, posteriormente i fanali cambiano design restando orizzontali.

La versione M Sport presenta una presa d’aria nella zona inferiore del paraurti anteriore, che le normali non hanno ed anche posteriormente sono presenti paracolpi a contrasto che ne accentuano la sportività.

Sul fronte motoristico vi sono cambiamenti dato che il motore 1.5 3 cilindri a benzina da 136 cavalli è stato sostituito da un’unità mild-hybrid da 170 cavalli (156 cavalli dal motore termico e 20 da quello elettrico.

Arrivano anche motorizzazioni a 4 cilindri, un 2.0 ibrido a gasolio che offre 150 cavalli termici e 20 elettrici per un totale di 163 cavalli complessivi. Resta la versione a gasolio non ibrida da 150 cavalli. Infine il listino chiude con la M135 xDrive a trazione integrale e con un motore 4 cilindri turbocompresso da ben 301 cavalli.

Come si guida e prezzo

La versione M Sport si dimostra un’auto equilibrata che sa essere “sportiva” quando serve. Il motore è funzionale al cambio a 7 rapporti che sale di marcia in modo veloce in sport. Parlando della modalità Sport le sospensioni ribassate non la rendono rigida ed il rollio è praticamente assente.

Come è assente il suono del 3 cilindri in abitacolo grazie all’ottima insonorizzazione generale.

La nuova Serie 1 2025 è in vendita ad un prezzo di partenza pari a 37.400 euro, per la sport bisogna aggiungere 3.490 euro per un totale di poco vicino ai 41.000 euro (40.890 per essere precisi).