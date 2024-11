Le case automobilistiche stanno sempre più puntando sulla produzione di vetture a ruote alte come suv e crossover, in quanto sono quelli preferiti dalla gente e che quindi permettono un grande numero di vendite. Sono finite nel dimenticatoio sportive e cabriolet, quest’ultima categoria è “risorta” grazie a BMW che ha realizzato la Skytop V8, una roadster dall’elevato ingegno stilistico.

LEGGI ANCHE: Tesla Model 3 Long Range RWD – dura a lungo ed è a trazione posteriore

BMW Skytop V8 Roadster: nata da zero

La nuova BMW Skytop V8 è una roadster nata dal desiderio dei tecnici tedeschi di ricreare una due posti a cielo aperto che avesse un richiamo con i modelli del passato. Infatti il cofano lungo fa riferimento alla mitica 507 degli anni ’50 una delle roadster più belle di sempre.

E’ visibile l’assenza di profili sulla parte laterale, infatti mancano prese d’aria o maniglie a dimostrazione che ci si è concentrati nell’avere linee il più pulite possibili per cercare la perfezione estetica.

E’ assente il tetto, questa mancanza non deve stupire dato che chiamandosi Skytop il riferimento massimo è la bellezza del cielo che altrimenti verrebbe coperta dall’utilizzo di un tetto. In realtà è possibile montarne uno molto piccolo manuale in caso di estrema necessità.

Dal punto di vista motoristico la Skytop V8 Roadster monta il V8 Biturbo 4.4 di cilindrata, preso in prestito dall’attuale M8 che eroga ben 625 cavalli. La potenza quindi non è affatto un problema ed il cambio automatico ad 8 rapporti in abbinamento alla trazione integrale la rendono una GT dei nostri tempi.

I 100 km/h da fermo vengono coperti in soli 3,3 secondi. La velocità massima non è stata ufficializzata ma è molto probabilmente autolimitata a 250 km/h.

LEGGI ANCHE: Collaborazione tra Mercedes e Moncler per un’opera d’arte unica

Ne verranno prodotte solo 50

La Skytop V8 Roadster è un prodotto iper-esclusivo destinato ad appassionati del marchio che vorranno ampliare la loro collezione di gioielli bavaresi con un oggetto unico.

La produzione sarà infatti di sole 50 vetture, già tutte vendute con un prezzo d’acquisto di 400.000 euro. Una cifra ampiamente giustificata per la qualità e la bellezza di quest’auto.