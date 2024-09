BMW Serie 3 Touring M340d XDrive, come si comporta la versione dotata del motore diesel. Può essere presa in considerazione nel 2024?

BMW ha lanciato dopo tanto tempo la versione Touring della Serie 3 vale a dire il modello station che mancava dal listino dai tempi della E46 e che aveva riscosso tanto successo in termini di vendite per le elevate capacità di carico. Questa nuova versione è anche disponibile con il motore diesel. Oggetto di questo articolo è infatti la M340d XDrive.

BMW Serie 3 M340d touring Xdrive: le caratteristiche della station bavarese

La BMW Serie 3 Touring M340d XDrive come suggerisce l’aggettivo prima della sigla motore è quella station che ha raccolto tanti consensi sia nelle versioni civili che naturalmente nella versione M3 che finalmente è arrivata sul mercato.

Tornando a parlare della M340d, la sigla M davanti fa subito intendere che quest’auto è dotata del pacchetto M Sport. I pacchetti M sport garantiscono il giusto compromesso tra sportività e comfort. La sportività è data dallo sterzo preciso e dalle sospensioni sportive ma non spacca schiena. Sul fronte trazione pochi problemi, dato che il sistema integrale xDrive garantisce ottimo grip in ogni condizione.

Il comfort è invece presente negli interni, davvero ben rifiniti con due schermi, quello della strumentazione da 12, 3 pollici e di 14,9 pollici quello dell’infotainment che include Spotify di serie ed è veloce nel passare da una pagina all’altra.

Il problema è la dotazione che va pagata a parte, infatti la plancia di ricarica wireless per il telefono così come gli ADAS di ultima generazione che fanno parte di un pacchetto per la sicurezza.

Il motore è un 6 cilindri biturbo diesel ha una potenza perfettamente adatta ai nostri tempi. Se si usa a giri bassi è davvero poco rumoroso, quando la lancetta sale gli scarichi sprigionano un rombo appagante.

I consumi sono buoni, 13,9 km/litro in città che diventano 18,5 su strade extraurbane e scendono a 14,5 in autostrada viaggiando a 130 km/h.

Il prezzo è caro per quello che offre

La M340d Touring costa davvero cara nella sua scarna versione base. Il prezzo di partenza è infatti di 76.650 euro e con qualche optional si sorvola il muro degli 80.000 euro.

Un prezzo che è in linea con la tipologia di auto ma che secondo noi sarebbe potuto essere leggermente più basso nell’allestimento entry level.