Bmw i4 2024: prezzo, interni, dimensioni, data di uscita

BMW ha mostrato al mondo qualche mese fa le immagini della i4 la versione dotata del motore elettrico e basata sulla 4 series che ha riscosso un buon numero di vendite pur ponendosi in mezzo alle due berline di maggior successo della casa bavarese. In questo articolo vediamo come si presenta e cosa è in grado di offrire.

Bmw i4 2024: interni, dimensioni

Gli interni della nuova i4 hanno il cambio automatico e le leve molto simili a quelle presenti sulla Serie 4 normale mentre il display della strumentazione, da 12,3 pollici deriva dalla iX.

Anche il display centrale dalla dimensione enorme (14,9 pollici) ora integra i comandi della climatizzazione, a livello di sedile e di struttura generale dell’abitacolo si dimostrano simili alle altre vetture del marchio, non nascondendo il family-feeling.

Scopriamo ora le dimensioni della I4:

Lunghezza : 4 metri e 78

Larghezza : 1 metro e 85

Altezza : 1 metro e 45

Passo: 2 metri e 85

Si capisce quindi che si tratta di una berlina importante che su strada si fa notare ma che è comunque in grado di avere delle linee filanti che la fanno assomigliare una coupé.

Data di uscita e prezzo

La i4 è prevista in uscita nel mese di Luglio, in Germania ed anche sul mercato italiano. Di conseguenza a breve la vedremo nella sua veste finale e capiremo se vi saranno vendite previste dalla casa tedesca.

La i4 ha un prezzo di partenza di 59.900 euro e la edrive 40 che ha un prezzo di 71.250 euro. Nel mezzo vi sono la eDrive 35 MSport (64.400 euro) e MSport Pro (66.100 euro). Le restanti versioni della eDrive 40 sono la versione Sport (65.050 euro), Sport Pro (69.350 euro).