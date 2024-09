MG ZS, cresce a livello estetico diventando un'auto moderna, parca nei consumi e ricca di tecnologia sia attiva che "on board".

MG ha presentato le immagini della nuova ZS che ha a listino anche la motorizzazione ibrida, il crossover inglese cambia pelle, dimostrando anche la crescita stilistica del marchio in questi anni, dove è tornato a vendere in Europa grazie ad una gamma ampia ed a prezzi decisamente competitivi. Analizziamo questa vettura scoprendone le caratteristiche principali.

MG ZS: il nuovo MY è un cambio radicale

La ZS MY 2025 è un taglio netto rispetto al passato, il frontale si presenta più aggressivo e moderno nel look, facendola sembra un’auto upper class che si avvicina, stilisticamente, a marchi più blasonati. Anche le luci hanno subito un restyling, risultando complessivamente più moderne.

Dal punto di vista motoristico, la ZS diventa Hybrid +, solo nel nome però, tecnicamente il motore è il medesimo 1.5 a benzina a 3 cilindri da 102 cavalli in abbinamento all’elettrico da 136 cv e 250 Nm di coppia. La potenza combinata va a 196 cavalli (non bisogna fermarsi ai numeri per valutare la spinta dell’elettrico).

Il cambio è un automatico ad 8 rapporti, molto fluido nei passaggi di marcia e perfettamente adeguato al tipo di vettura. Sul fronte dei consumi questa scelta la rende molto parsimoniosa, infatti si ferma a 4,2 litri ogni 100 km.

Due allestimenti a disposizione

La nuova ZS 2025 è disponibile in due allestimenti, il base SE che ha un prezzo di 26.100 euro e la più ricca Trophy che costa 29.000 euro (prezzi determinati dal cambio attuale con la Sterlina) in Italia la situazione sarà leggermente diversa.

Tutti e due hanno il display centrale da 12,3 pollici dove è possibile configurare l’infotainment. La Trophy oltre ai cerchi da 18″ ed i vetri oscurati ha i sedili rivestiti in pelle ed il volante riscaldato. La regolazione del sedile avviene elettricamente ed è anche dotata di camera 360° particolarmente utile nelle manovre.