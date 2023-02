Una generazione completamente nuova della Serie 7, da sempre la berlina di punta di BMW e il prodotto più lussuoso e avanzato del marchio, ha debuttato per il model year 2023. La formula non cambia molto rispetto a quella dell’auto attuale: i propulsori includono un sei cilindri in linea turbocompresso e un otto cilindri a V biturbo, con un ibrido plug-in che si aggiungerà successivamente alla gamma.

La sua maneggevolezza è un po’ più lenta rispetto alla vettura del 2022, grazie ad alcune modifiche al telaio e alle sospensioni, tra cui un nuovo sistema di sterzo posteriore. La tecnologia di assistenza alla guida offre una modalità di guida a mani libere per i percorsi autostradali, ma la caratteristica principale dell’auto è un display di intrattenimento posteriore da 31,3 pollici opzionale, chiamato Theater Screen, che scende dal soffitto e trasmette TV e film utilizzando il sistema Wi-Fi di bordo.

BMW Serie 7 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità per il 2023

La Serie 7 è stata completamente ridisegnata per il modello 2023 e offre un abitacolo ancora più ricco, una tecnologia più futuristica e uno stile esterno più audace.

Motore, trasmissione e prestazioni

Il sei cilindri in linea da 3,0 litri con turbocompressore da 375 CV è di serie – i modelli con questo motore sono denominati 740i – ed è assistito da un sistema ibrido a 48 volt; la trazione posteriore è l’unica configurazione disponibile su questo modello.

BMW stima che la 740i raggiunga i 100 km/h in soli 5,0 secondi. La 760i xDrive è alimentata da un V-8 biturbo da 4,4 litri da 536 CV ed è dotata di serie di trazione integrale; anche questo motore utilizza un sistema ibrido a 48 volt e BMW dichiara che raggiunge i 100 km/h in 4,2 secondi.

La nuova vettura è dotata di serie di sospensioni pneumatiche e BMW ha incorporato nel telaio anche un sistema di sterzo posteriore e ammortizzatori adattivi.

Interni, comfort e carico

Come vertice della gamma BMW, la Serie 7 offre una cornucopia di lussi ai suoi occupanti. Pellami profumati, accenti in acciaio inossidabile, elementi in vetro e legno pregiato conferiscono all’abitacolo della Serie 7 un’atmosfera elegante; gli acquirenti possono persino scegliere una nuova opzione di rivestimento in cachemire, che si adatta alla loro estetica personale. L’abitacolo di lusso ha ora la tecnologia, lo stile e l’opulenza necessari per sfidare la Mercedes-Benz Classe S.

Lo spazio per i passeggeri è generoso sia nella parte anteriore che in quella posteriore, ma la Serie 7 convince soprattutto se equipaggiata con il pacchetto Executive Lounge, che aggiunge i sedili posteriori reclinabili e regolabili elettricamente con massaggio, un pad di ricarica wireless per smartphone nella zona dei sedili posteriori e cuscini regolabili per il collo sui poggiatesta.

Il bagagliaio è grande come ci si aspetterebbe da un’auto di lusso full-size e il passaggio per i sedili posteriori consente di trasportare oggetti più lunghi come gli sci.

Prezzo della BMW Serie 7 2023

Prezzo base a partire da 146.000 euro (irrimediabilmente destinato ad aumentare, considerando tutti gli optional).

LEGGI ANCHE: