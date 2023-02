Ora che Mercedes ha presentato la sua classe S elettrica, la EQS, non sorprende che BMW stia lanciando una berlina di lusso completamente elettrica, la i7. La BMW elettrica è stata sviluppata insieme alla prossima generazione della Serie 7 e offre lo stesso livello di lusso del modello a benzina.

La i7 è alimentata da due motori elettrici e dispone di un pacco batterie sufficientemente grande per competere con la EQS e con altre berline elettriche di fascia alta, come la Tesla Model S e la Porsche Taycan. Lo stile è più sobrio rispetto al concept XM SUV recentemente presentato, ma la BMW i7 del 2023 si prende comunque qualche rischio, in particolare con il design del frontale, che comprende prese d’aria insolitamente grandi e fari a elementi sdoppiati.

BMW i7 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità per il 2023

La i7 del 2023 è una nuova denominazione e funge da ammiraglia del sub-brand “i” di BMW, in espansione, per i veicoli elettrici.

Motore elettrico, potenza e prestazioni

La i7 utilizza una configurazione di propulsione elettrica simile a quella del nuovo SUV EV del marchio, la iX, con due motori elettrici, uno per asse, che producono una potenza combinata di 536 cavalli.

La trazione integrale è di serie e l’accelerazione è rapida per un veicolo così grande.

La maneggevolezza è sorprendentemente agile per una berlina di grandi dimensioni, ma la i7 non attirerà gli acquirenti che cercano una maneggevolezza da berlina sportiva. Chi è alla ricerca di un’esperienza confortevole e lussuosa troverà pane per i suoi denti.

Interni, comfort e carico

Essendo state sviluppate insieme, la i7 beneficia dello stesso ambiente spazioso, lussuoso e di alto livello dell’abitacolo della serie 7 a benzina. Oltre al lusso, la i7 offre una serie di funzioni high-tech che la pongono in una posizione di rilievo rispetto a rivali come la Mercedes-Benz EQS e la Tesla Model S.

Lo spazio è generoso sia sui sedili anteriori che su quelli posteriori e i materiali pregiati rivestono ogni centimetro quadrato dell’abitacolo. Optando per il pacchetto Executive Lounge, i passeggeri dei sedili posteriori avranno a disposizione sedili reclinabili e regolabili elettricamente, un pad di ricarica wireless per smartphone e poggiatesta extra-luminosi. Lo spazio nel bagagliaio è abbondante, ma se dovete trasportare oggetti più lunghi, troverete una pratica funzione di passaggio per i sedili posteriori.

Prezzo della BMW i7

Prezzi a partire da 150.000 euro.