Sebbene condivida le sue ossa con la normale BMW Serie 2, la M2 2023 prende le prestazioni già impressionanti di quell’auto e le alza di molto. Non solo ha un aspetto più sportivo e un telaio appositamente messo a punto, ma il suo sei cilindri in linea biturbo eroga 453 cavalli, appena 20 cavalli in meno rispetto alla potenza del motore standard della M3.

Come la precedente M2, anche la nuova è dotata di trazione posteriore e di un cambio manuale a sei marce di serie, quindi speriamo che mantenga anche il delizioso comportamento di guida del suo predecessore.

BMW M2 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, trasmissione e prestazioni

La M2 2023 è alimentata da un sei cilindri in linea BMW S58 biturbo da 3,0 litri, che eroga ben 453 cavalli. Si tratta dello stesso motore di serie delle M3 e delle M4, anche se in questo caso la potenza è inferiore di 20 cavalli, mentre la coppia erogata è identica.

Tutte le M2 sono a trazione posteriore e gli acquirenti possono scegliere tra un cambio manuale a sei rapporti e un cambio automatico a otto rapporti.

Interni, comfort e carico

All’interno, la M2 presenta la stessa disposizione della serie 2 coupé normale. Lo spazio per i passeggeri è abbondante per chi siede davanti, ma chi è relegato dietro potrebbe rimpiangere di aver scelto una serie 3 berlina. Il design è audace e i sedili anteriori sono caratterizzati da un’imbottitura drammatica e da loghi M luminosi.

Se si opta per il pacchetto Carbon Fiber, uno strato di fibra di carbonio viene steso su diverse superfici dell’abitacolo della M2 e i sedili sportivi vengono sostituiti con altri ancora più aggressivi.

Infotainment e connettività

Un monolite digitale di schermo informa il guidatore su tutti i dati di cui può avere bisogno. Uno schermo da 12,3 pollici dietro il volante funge da display riconfigurabile per gli indicatori e passa senza soluzione di continuità a un touchscreen più grande da 14,9 pollici che dà accesso al sistema di infotainment iDrive 8 della M2. Il navigatore è di serie, mentre l’head-up display e la connettività 5G sono entrambi opzionali.

Prezzo della BMW M2 2023

Prezzi a partire da 75.000 euro.

