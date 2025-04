BMW Skytop: il nuovo modello esclusivo in arrivo nel 2025

Un debutto da sogno al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este

Presentata per la prima volta al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2024, la BMW Skytop ha subito catturato l’attenzione degli appassionati di auto grazie al suo design elegante e alle linee scolpite della carrozzeria targa. Questo modello, che rappresenta l’apice della tecnologia e del lusso automobilistico, si prepara a entrare in produzione con un numero limitato di esemplari, solo 50, tutti già venduti. La Skytop non è solo un’auto, ma un vero e proprio oggetto di desiderio per i collezionisti e gli amanti delle auto sportive.

Test sul circuito del Nürburgring

Recentemente, un video spia ha fatto il giro del web, mostrando un prototipo camuffato della Skytop mentre affrontava le curve del Nürburgring. Questo circuito, noto per le sue sfide tecniche, è il palcoscenico ideale per testare le prestazioni di una vettura di alta gamma. Nel filmato, si possono notare le proporzioni filanti e il lungo cofano, che ospita gruppi ottici sottili e una calandra a lamelle orizzontali. Le ampie prese d’aria sul paraurti anteriore non solo aggiungono un tocco di aggressività al design, ma sono anche funzionali per il raffreddamento del motore.

Caratteristiche e personalizzazione

Una delle novità più interessanti della Skytop è il tetto targa, che nel prototipo appare realizzato in un elegante tessuto rosso. Anche se non è chiaro se questo sarà il colore standard o se sarà possibile personalizzarlo, il prezzo previsto di oltre 500.000 euro suggerisce che BMW offrirà un ampio margine di personalizzazione per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. Anche se il video non mostra dettagliatamente l’abitacolo, ci si aspetta che la Skytop riprenda l’impostazione del concept, con due schermi digitali per la strumentazione e l’infotainment, una console centrale con comandi fisici e finiture di pregio che riflettono l’esclusività del modello.

Prestazioni e motorizzazione

Per quanto riguarda la meccanica, sebbene BMW non abbia ancora rilasciato dati ufficiali, si vocifera che la Skytop adotterà il powertrain della M8 Competition. Questo significa un potente motore V8 biturbo da 4,4 litri, capace di erogare 625 CV, abbinato a una trasmissione automatica ZF a otto rapporti e alla trazione integrale xDrive. Le prime consegne della Skytop sono attese entro la fine del 2025, rendendo questo modello uno dei più attesi nel panorama automobilistico.