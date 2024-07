BMW X1 2023: caratteristiche, design, motori e prezzo

Il SUV entry-level di BMW, la X1, è stato uno dei nostri preferiti per qualche tempo grazie alla sua agile maneggevolezza, alla sua natura impetuosa e alla sua forma pratica. Il modello 2023 ha ricevuto una riprogettazione completa che sembra essere un aggiornamento completo rispetto al modello dell’anno scorso, con miglioramenti al telaio, al propulsore e agli interni.

Sotto il cofano è presente un nuovo motore quattro cilindri turbo da 241 CV, abbinato alla trazione integrale di serie e a un cambio automatico a sette rapporti. A differenza della sua principale rivale, la Mercedes-Benz Classe GLB, la X1 rimane un SUV a due file, ma le sue dimensioni esterne leggermente più grandi si sono tradotte, secondo BMW, in uno spazio maggiore all’interno dell’abitacolo.

BMW X1 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo e uscita

Le novità

BMW ha riprogettato il SUV X1 per il 2023. Un motore a quattro cilindri più potente si nasconde dietro una griglia a doppio rene più audace. Le dimensioni esterne più grandi promettono uno spazio interno per i passeggeri e il carico leggermente superiore a quello offerto dalla generazione precedente.

Motore, trasmissione e prestazioni

Come il modello precedente, la X1 2023 è alimentata da un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri, ma il nuovo modello vanta 241 cavalli, 13 in più rispetto al passato. La trazione integrale è di serie e la X1 riceve anche un nuovo cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti. Le sospensioni ridisegnate migliorano la maneggevolezza e la stabilità, rendendo la X1 un’auto divertente per le strade tortuose.

Il pacchetto opzionale M Sport – da non confondere con il modello M, che potrebbe arrivare in un secondo momento – aggiunge caratteristiche che migliorano le prestazioni, come il sistema di sospensioni adattive e le palette del cambio montate sul volante.

Interni, comfort e carico

Il modello 2023 è leggermente più lungo, più alto e più largo della X1 uscente del 2022, con un aumento minimo dello spazio per i passeggeri, dato che il modello precedente era già spazioso per le sue dimensioni. Il design degli interni è più moderno, con una leva del cambio a levetta, una console centrale fluttuante, un cruscotto interamente digitale ed elementi di design come le griglie degli altoparlanti testurizzate.

Tutti i modelli sono dotati di climatizzatore automatico bi-zona, illuminazione interna ambientale e portellone elettrico. Il tetto panoramico fa parte del pacchetto opzionale Convenience, mentre i sedili anteriori riscaldati e il volante riscaldato sono optional a sé stanti.

Prezzo della BMW X1

Prezzo base a partire da €39.900.

