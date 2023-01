La BMW X6 M, dalla forma inusuale, sprigiona una potenza di 600 cavalli dal suo V-8 biturbo e li invia attraverso una trasmissione a trazione integrale posteriore. Muovere questa montagna di potenza M è un affare elegante, grazie a un abitacolo high-tech con una ricca dotazione di serie e finiture quasi perfette.

I pneumatici estivi ad alte prestazioni e il telaio rigido della X6 M producono una guida più rigida rispetto alla X6 standard, e BMW alza ulteriormente il volume del suo entusiasmante SUV di lusso di medie dimensioni con un pacchetto Competition opzionale che aggiunge 17 cavalli di potenza, un rumoroso scarico M Sport e sedili sportivi.

BMW X6 M 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, prezzo e uscita

Motore, trasmissione e prestazioni

Dotata dello stesso rabbioso motore che equipaggia la berlina BMW M5, la X6 M è spinta da un V-8 biturbo da 4,4 litri. Il motore eroga 600 cavalli e 617 cavalli con il pacchetto Competition. Il motore è collegato a un cambio automatico a otto rapporti che alimenta un sistema di trazione integrale dinamica. Questa trasmissione può essere impostata per distribuire la potenza a tutte e quattro le ruote per ottenere la massima trazione o per inviarne la maggior parte all’indietro per una maggiore maneggevolezza.

Oltre alle modalità di guida selezionabili, comprese le impostazioni personalizzabili attivabili tramite i pulsanti montati sul volante, la X6 M dispone anche di un feedback regolabile del pedale del freno.

Interni, comfort e carico

Sportività e lusso si fondono all’interno della X6 M, che vanta accenti in fibra di carbonio e rivestimenti in pelle di serie. Non mancano le funzioni high-tech, grazie a un quadro strumenti completamente digitale da 12,3 pollici e a un grande head-up display. A questi si aggiungono accessori come l’illuminazione ambientale dell’abitacolo, i sedili anteriori massaggianti con superfici riscaldate e raffreddate, i sedili posteriori riscaldati e altro ancora.

I vani portaoggetti all’interno dell’abitacolo sono evidenziati da un contenitore copribile sotto la pila centrale e da un utile contenitore nella console centrale. Sebbene il profilo da coupé non influisca sul comfort dei passeggeri anteriori e posteriori, la linea del tetto inclinata riduce la visibilità posteriore e lo spazio di carico.

Prezzo della BMW X6 M

Prezzo a partire da 143.150 euro.

