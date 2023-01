I numeri sono una cosa strana e, nel regno della nomenclatura BMW, il SUV X5 è in realtà una creatura più grande e più pratica della X6 a tetto spiovente. Per molti versi, la X6 si comporta come una serie 3 con i tacchi alti.

Alimentata da un motore sei cilindri in linea da 335 CV o da un più grintoso otto cilindri a V biturbo da 523 CV, la X6 eroga la potenza con la stessa fluidità della crema da barba.

Per una maggiore potenza, cercate la X6 M con una potenza fino a 617 cavalli. Sebbene le proporzioni esterne della X6 appaiano sbilanciate, gli interni sono eleganti e funzionali.

BMW X6 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo e uscita

Motore, trasmissione e prestazioni

La X6 40i è alimentata da un sei cilindri in linea da 3,0 litri turbocompresso da 335 CV, dotato di un sistema ibrido a 48 volt e abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale. Anche la M50i ha la stessa trasmissione e la trazione integrale, ma il suo V-8 biturbo da 4,4 litri è decisamente più potente.

I suoi 523 cavalli le hanno permesso di raggiungere i 100 km/h in soli 3,8 secondi.

La cosa ancora più sconvolgente è che la X6 M ha una potenza massima di 617 cavalli ed è ancora più veloce. Tuttavia, il propulsore a sei cilindri di serie è molto veloce e vellutato.

Interni, comfort e carico

Non sorprende che gli interni della X6 abbiano l’aspetto e le sensazioni della maggior parte dei nuovi prodotti BMW. Ciò significa che abbondano i materiali pregiati e le superfici morbide al tatto, e che due grandi display digitali da 12,3 pollici dominano la plancia.

Mentre il quadro strumenti è elegante, gli indicatori sono un po’ confusi. Per fortuna, l’head-up display opzionale è più semplice. Anche il resto degli interruttori è disposto in modo intelligente.

I comandi gestuali di BMW, che consentono di controllare alcune funzioni come il volume dell’audio agitando la mano davanti allo schermo dell’infotainment, sono inclusi ma non necessari. La dotazione di serie comprende anche numerosi comfort, tra cui sedili anteriori regolabili elettricamente a 16 vie, illuminazione ambientale personalizzabile, cuscini anteriori riscaldati e ingresso passivo.

Sebbene il sedile posteriore sia comodo per due adulti, lo spazio per le gambe e la testa si riducono rispetto alla più squadrata X5. Allo stesso modo, la X6 ha un volume di carico inferiore dietro i sedili posteriori.

Prezzo della BMW X6

Prezzo base a partire da €83.900.

