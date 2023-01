La X5 è dotata di serie di 600 cavalli, ma l'aggiunta del pacchetto Competition permette di ottenere 17 cavalli in più. Ecco alcune curiosità.

La BMW X5 M è un SUV ad altissime prestazioni che utilizza lo stesso V-8 biturbo della berlina più potente della BMW, la M5. La X5 è dotata di serie di 600 cavalli, ma l’aggiunta del pacchetto Competition, disponibile come optional, permette di ottenere 17 cavalli in più e altre dotazioni sportive come lo scarico M Sport e i sedili sportivi.

BMW X5 M 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo e uscita

La X5 M pesa 5489 chili, ma grazie anche a un’equilibrata distribuzione dei pesi 50/50, mostra un comportamento incredibilmente controllabile anche nei percorsi stradali più impegnativi. Fuori dalla pista, la X5 M sfrutta le sue dimensioni da SUV per ospitare comodamente fino a cinque persone. La ricca dotazione di serie comprende un rivestimento in Alcantara, un impianto audio Harman Kardon a 16 altoparlanti e un enorme quadro strumenti digitale da 12,3 pollici con touch screen per l’infotainment.

Motore, trasmissione e prestazioni

Sotto il cofano di ogni X5 M si nasconde un mostro. Il V-8 da 4,4 litri ha due turbocompressori che gli forniscono aria per generare 600 cavalli. Il pacchetto Competition aggiunge altri 17 cavalli. Ogni X5 M utilizza un cambio automatico a otto rapporti e un sistema di trazione integrale variabile. Quest’ultimo permette al guidatore di scegliere tra la massima trazione su tutte e quattro le ruote o una maggiore agilità nella modalità Track, che è quella posteriore.

I cerchi da 21 pollici e gli ammortizzatori adattivi sono di serie. Tuttavia, chi desidera un set di ruote sfalsate con cerchi da 22 pollici sul retro può scegliere anche questa opzione. (La nostra guida di un modello equipaggiato con i cerchi Competition ci ha impressionato per la tenuta di strada da auto sportiva nelle curve e per l’accelerazione da far venire l’acquolina in bocca.

Interni, comfort e carico

L’interno della X5 M è squisitamente arredato e dotato di una miriade di caratteristiche desiderabili. Un quadro strumenti completamente digitale da 12,3 pollici si trova dietro il volante rivestito in pelle, che ospita anche una coppia di comandi al volante e i pulsanti rossi della modalità di guida M. L’illuminazione interna, gli ampi fianchi e la grande testa della vettura sono stati progettati per essere utilizzati in modo ottimale. L’illuminazione ambientale dell’abitacolo, l’ampio head-up display, il volante e i braccioli anteriori riscaldati e i materiali di pregio sono tutti di serie.

Chi desidera rivestimenti in pelle più sofisticati, sedili anteriori massaggianti con cuscini riscaldati e raffreddati, sedili posteriori riscaldati e altro ancora può aggiungerli pagando un extra. Lo spazio per i passeggeri non manca nei sedili anteriori e posteriori e il vano di carico è abbastanza grande da contenere 11 valigie a mano dietro la fila posteriore.

Prezzo e uscita della BMW X5 M

L’auto è disponibile a partire da 136.500 euro.

LEGGI ANCHE: