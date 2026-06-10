Bollo auto 2026: esenzioni, agevolazioni e differenze regionali

Con il bollo auto 2026 arrivano nuove agevolazioni per chi ha un reddito basso e per chi guida auto elettriche o ibride. Scopri come risparmiare.

Il bollo auto 2026 introduce importanti novità che mirano a rendere questa tassa più equa e sostenibile. Le nuove regole offrono agevolazioni significative per chi ha un reddito basso e per chi possiede auto elettriche o ibride, riducendo i costi di gestione e incentivando la mobilità green.

Queste modifiche sono state introdotte per alleggerire il carico fiscale su chi ne ha più bisogno e per promuovere l’uso di veicoli meno inquinanti. Vediamo insieme chi può beneficiare delle nuove esenzioni e come cambiano le regole regione per regione.

Esenzioni per reddito basso e mobilità sostenibile

Tra le principali novità del bollo auto 2026 c’è l’esenzione per chi ha un reddito annuo inferiore a 8.000 euro. Questa misura è pensata per aiutare chi utilizza l’auto per necessità quotidiane ma fatica a sostenere tutte le spese legate al suo mantenimento. L’esenzione rende il bollo auto meno rigido e più aderente alla situazione reale delle persone, evitando che la tassa pesi allo stesso modo su chi ha possibilità economiche diverse.

Un altro importante incentivo riguarda le auto elettriche e ibride immatricolate dal 2026, che continuano a beneficiare di cinque anni di esenzione totale dal bollo. Questo vantaggio riduce significativamente i costi di possesso e rappresenta un incentivo concreto per chi sta valutando l’acquisto di un’auto a basse o zero emissioni.

Altre categorie esenti dal bollo auto

Oltre alle nuove esenzioni, continuano ad applicarsi anche alcune agevolazioni già consolidate. Ad esempio, il bollo non è dovuto per i veicoli intestati a organizzazioni del terzo settore che svolgono attività di utilità sociale, così come per i mezzi impiegati nell’erogazione di servizi a beneficio della collettività.

Sono inoltre previste esenzioni per le auto storiche riconosciute di interesse collezionistico, a condizione che rispettino i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Queste agevolazioni nascono dall’esigenza di tutelare veicoli che rappresentano un patrimonio storico e culturale, più che semplici mezzi di trasporto.

Differenze regionali e come approfittare delle agevolazioni

È importante sapere che le esenzioni dal bollo auto non valgono allo stesso modo su tutto il territorio nazionale. Ogni Regione può decidere in autonomia se e come agevolare determinati veicoli. Ad esempio, in Lombardia le auto ibride beneficiano di uno sconto del 50% sull’importo per un massimo di cinque anni, mentre in altre Regioni come il Piemonte, la Liguria e l’Emilia Romagna le esenzioni possono essere totali per i primi anni.

In alcune Regioni, come il Friuli-Venezia Giulia e la Toscana, non sono previsti sconti o esenzioni dedicate alle ibride, applicando il bollo secondo le regole standard. Proprio per questo, prima di scegliere un’auto ibrida è utile considerare anche la Regione di residenza e le conseguenti agevolazioni disponibili.

Le regole sul bollo auto 2026 e sulle esenzioni per auto ibride sono in continua evoluzione. Informarsi in anticipo permette di valutare non solo il prezzo di acquisto dell’auto, ma anche i costi di gestione nel medio e lungo periodo. Se stai pensando di passare a un’auto elettrica o ibrida, questo è il momento giusto per farlo, grazie ai minori costi di gestione e alle agevolazioni disponibili.