Un nuovo orizzonte per Brabus

Dopo anni di successi nel settore delle supercar, Brabus ha deciso di ampliare i propri orizzonti, lanciando un progetto audace e innovativo: Brabus Island, un’isola residenziale di lusso ad Abu Dhabi. Questo nuovo sviluppo non solo rappresenta un passo significativo per l’azienda, ma promette di ridefinire il concetto stesso di esclusività abitativa.

Dettagli del progetto

Situata nel prestigioso distretto di Al Seef, Brabus Island si estenderà su oltre 100.000 metri quadrati, a pochi minuti dall’aeroporto Zayed e dal centro città. I primi render ufficiali mostrano un’imponente struttura che include quattro grattacieli, ognuno capace di ospitare fino a 350 appartamenti di lusso, con metrature che variano da circa 100 a oltre 450 metri quadrati. Gli edifici sono progettati per riflettere la filosofia di design inconfondibile di Brabus, pur mantenendo un aspetto moderno e sobrio.

Esclusività e personalizzazione

Brabus Island non è solo un luogo dove vivere, ma un’esperienza di vita esclusiva. Gli interni delle residenze potranno essere personalizzati con lo stesso livello di attenzione ai dettagli che caratterizza i veicoli Brabus. I futuri proprietari potranno scegliere materiali, texture e colori che rispecchiano il loro stile personale. Le opzioni di colore per le facciate degli edifici sono limitate a tre tonalità: Black and Bold, White Bliss e Gray Haven, tutte pensate per esprimere eleganza e raffinatezza.

Un cambiamento di paradigma

Il CEO di Brabus, Constantin Buschmann, ha dichiarato: “Per quasi cinquant’anni, Brabus ha costruito prodotti che muovono le persone, fisicamente ed emotivamente. Ma stavolta è diverso. Non progettiamo più solo veicoli per uno stile di vita. Ora stiamo progettando lo stile di vita stesso.” Questo approccio innovativo segna un cambiamento significativo nella missione dell’azienda, che ora si propone di creare non solo automobili, ma anche ambienti di vita esclusivi.

Prospettive future

Sebbene non siano state rilasciate informazioni ufficiali riguardo ai tempi di avvio dei lavori o ai prezzi delle residenze, è evidente che Brabus Island attirerà l’attenzione di investitori e acquirenti in cerca di un’esperienza abitativa senza pari. Con la sua proposta unica, Brabus si prepara a conquistare un nuovo mercato, quello dell’immobiliare di lusso, mantenendo intatta la sua reputazione di eccellenza e innovazione.