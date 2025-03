Scopri come Brembo ha rivoluzionato la tecnologia frenante in Formula 1 in 50 anni di successi.

Un traguardo storico per Brembo

Brembo, l’azienda bergamasca leader nel settore degli impianti freno, celebra un importante traguardo: 50 anni di presenza nel mondo della Formula 1. Questo anniversario non è solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per riflettere sui successi ottenuti e sulle innovazioni che hanno caratterizzato il suo percorso. Con oltre 500 Gran Premi vinti e 700 titoli conquistati, Brembo si conferma un protagonista indiscusso nel panorama delle corse automobilistiche.

Innovazioni tecnologiche per il 2025

In vista della stagione 2025, Brembo ha introdotto una serie di innovazioni che promettono di rivoluzionare ulteriormente la tecnologia frenante. I dischi freno, ad esempio, hanno subito un’evoluzione significativa negli ultimi vent’anni, con un aumento del diametro anteriore da 278 mm a 328 mm e del posteriore da 266 mm a 280 mm. Inoltre, lo spessore dei dischi è aumentato fino a 32 mm, migliorando la dissipazione del calore e garantendo prestazioni superiori. Queste modifiche non solo ottimizzano la frenata, ma contribuiscono anche a migliorare l’aerodinamica delle vetture.

Collaborazione con i team di Formula 1

Per il 2025, Brembo fornirà pinze freno a tutte le dieci scuderie di Formula 1, con nove team che utilizzeranno componenti Brembo e uno che adotterà soluzioni AP Racing. Le pinze, realizzate in lega d’alluminio e nichelate, raggiungono il massimo consentito di sei pistoni, garantendo efficienza, leggerezza e rigidità ottimali. La personalizzazione è un aspetto fondamentale: ogni team collabora con gli ingegneri Brembo per trovare il miglior equilibrio tra peso e rigidità, raggiungendo un livello di personalizzazione che può essere definito ‘sartoriale’.

Il futuro della tecnologia frenante

Con il regolamento tecnico destinato a cambiare nel 2026, il 2025 rappresenta un anno cruciale per Brembo. L’azienda continua a investire in ricerca e sviluppo per migliorare le prestazioni in pista e trasferire il know-how acquisito nelle competizioni alle soluzioni stradali del futuro. I sensori installati sui corner ruota raccolgono dati in tempo reale, consentendo un monitoraggio costante della temperatura di dischi e pinze, per una gestione ottimale della frenata. Questo approccio innovativo non solo migliora le performance in pista, ma prepara anche il terreno per una nuova era di innovazione.