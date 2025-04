Un sogno su quattro ruote

La Bugatti Tourbillon rappresenta l’apice dell’ingegneria automobilistica e del lusso. Con un prezzo base che parte da 3,8 milioni di euro, questa hypercar non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio status symbol. Tuttavia, ciò che rende la Tourbillon ancora più affascinante sono le sue opzioni di personalizzazione, che possono far lievitare il prezzo finale oltre i 5,15 milioni di euro. Gli accessori e le personalizzazioni disponibili sono così esclusivi da sembrare quasi inaccessibili, riservati a una ristretta élite di clienti.

Accessori da capogiro

Tra le opzioni più costose, spicca il pacchetto Equipe Pur Sang, che per 240.000 dollari offre otto terminali di scarico e migliora l’aerodinamica della vettura. Ma non è tutto: la verniciatura Matt Vermillion Carbon e Matt Red è l’accessorio più costoso, con un prezzo di 360.000 dollari, superando il costo base di una Ferrari 296 GTB. Altri optional includono il tetto in vetro Sky View, che costa 75.000 dollari, e la griglia Performance Noir, disponibile per 25.000 dollari. Ogni dettaglio è pensato per esaltare l’esclusività e la raffinatezza della Bugatti Tourbillon.

Un investimento per i veri intenditori

La personalizzazione della Bugatti Tourbillon non si limita solo all’estetica. Gli interni possono essere arricchiti con un pacchetto in carbonio per 15.000 dollari, mentre un quadro strumenti personalizzato con inserti in oro rosa costa 65.000 dollari. Anche il logo ricamato sui sedili, disponibile per 10.000 dollari, aggiunge un tocco di classe. Per i viaggiatori più esigenti, un set di valigie coordinato è disponibile a 36.000 dollari. Ogni accessorio è progettato per riflettere il gusto e la personalità del proprietario, rendendo ogni Bugatti Tourbillon unica e inimitabile.