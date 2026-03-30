Bulega a Portimao: tripletta, dominio Ducati e la classifica che si stringe

Il fine settimana di Superbike a Portimao ha confermato una tendenza netta: la ripetizione delle posizioni di vertice ha messo in luce la superiorità di alcuni protagonisti e la mancanza di variabili in corsa. Su una pista che esige precisione e carattere, Nicolò Bulega ha centrato un altro successo multiplo, portandosi a casa una tripletta che indica una continuità di rendimento difficile da arrestare.

Non è stata solo una giornata di gloria per il vincitore: la classifica del fine settimana ha mantenuto un ordine simile tra Superpole Race e Gara 2, con le prime cinque posizioni praticamente congelate. Questo equilibrio ha favorito la regolarità dei protagonisti principali ma ha tolto qualche spunto di imprevedibilità, mentre le altre categorie hanno offerto gare più combattute e ricche di sorpassi.

Il dominio di Bulega e la performance di squadra

Nicolò Bulega ha firmato una prestazione che va oltre la singola vittoria: la sua serie vincente è la fotografia di una guida estremamente efficace e di una gestione tecnica della moto ineccepibile. La sua tripletta a Portimao è stata accompagnata da una prova di forza del team, con Iker Lecuona sempre a ruota per completare un prezioso uno-due di squadra. La Ducati mostra così una marcia in più, confermando che lo sviluppo della moto e l’affiatamento del box stanno pagando risultati concreti.

Le tre posizioni sul podio e i riferimenti

Al terzo posto si è ripetuto Miguel Oliveira, protagonista di tre terzi posti che hanno acceso il pubblico locale: il portoghese ha saputo interpretare al meglio una BMW ancora da comprendere appieno, capitalizzando ogni occasione. Alle sue spalle si sono piazzati Alex e Sam Lowes, rispettivamente quarto e quinto: due performances agguerrite che non sono però bastate a scalfire la striscia vincente del leader di campionato.

La top ten, gli italiani e gli episodi di gara

La battaglia per la sesta posizione ha visto alternarsi i piloti italiani: Yari Montella ha conquistato il sesto posto nella Superpole Race, ma una caduta in Gara 2 lo ha estromesso dal risultato finale, consentendo a Lorenzo Baldassarri di ottenere il sesto posto pomeridiano. Dietro di lui si è creato un vero e proprio trenino italiano con Danilo Petrucci, Axel Bassani e Andrea Locatelli, segno che il movimento nazionale resta competitivo e compatto.

Cadute e conseguenze

La domenica non è stata priva di incidenti: sono finiti a terra Mattia Rato e Alberto Surra, mentre tra i nomi più noti si sono visti gli incidenti di Alvaro Bautista e di Xavi Vierge, quest’ultimo poi ripartito e capace di completare la gara in quattordicesima posizione. Nella top ten hanno chiuso anche Remy Gardner e Stefano Manzi, a completare una classifica che ha premiato regolarità e gestione delle gare.

Le altre classi: spettacolo in Supersport, Sportbike e WorldWCR

Se la Superbike ha privilegiato la continuità, le categorie minori hanno regalato emozioni più marcate. In Supersport Valentin Debise ha centrato la doppietta dopo una gara nervosa, con Jaume Masià e Albert Arenas capaci di rimontare e salire sul podio. Tra gli italiani il migliore è stato Alessandro Zaccone, decimo, mentre la lotta davanti è stata il frutto di cambi di ritmo e di errori che hanno rimesso in gioco diverse posizioni.

Sportbike e WorldWCR

Nella Sportbike è stata la Kawasaki a imporsi: Loris Veneman ha vinto davanti a David Salvador e Antonio Torres, con quest’ultimo leader del campionato per un margine risicato. Nel WorldWCR lo spettacolo è arrivato all’ultimo giro, quando Paola Ramos ha sorpreso Maria Herrera con un sorpasso decisivo e ha conquistato la vittoria, con Beatriz Neila a completare il podio.

Cosa cambia per il campionato e prospettive

Il risultato di Portimao rinforza la leadership di Bulega: la sua striscia di successi, inclusi i trionfi ottenuti nella parte finale della stagione precedente, pone interrogativi su chi possa realmente impensierirlo nel prosieguo del campionato. Nonostante ciò, i segnali di crescita di piloti come Iker Lecuona e Miguel Oliveira suggeriscono che la lotta non sia del tutto chiusa, a patto che le squadre avversarie trovino risposte tecniche e consistenza di gara.

Il weekend portoghese ha mostrato due facce del motociclismo: da un lato la concretezza della classe regina con un dominatore netto, dall’altro l’incertezza e il pathos delle categorie minori. La stagione proseguirà con l’attenzione puntata su sviluppi meccanici, capacità di recupero degli inseguitori e sulla ricerca di quella scintilla che possa finalmente interrompere la serie di vittorie del leader.