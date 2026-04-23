Bulega allunga in classifica con la vittoria di gara-1 ad Assen

Ad Assen, nel terzo round del mondiale Superbike 2026, Nicolò Bulega ha firmato una vittoria che mescola controllo, rischio e ritorni: il pilota Aruba.it Racing ha conquistato gara-1 del GP d’Olanda 2026, allungando ancora in campionato e consolidando una serie di risultati impressionanti. La corsa è stata segnata da un assolo iniziale, da un improvviso cambiamento meteorologico e da un finale in cui il confronto diretto con il compagno di squadra ha dato spettacolo.

La vittoria di Bulega rappresenta il proseguimento di una striscia straordinaria: si tratta del settimo successo consecutivo stagionale contando anche le Superpole Race e dell’undicesimo successo di fila in generale, un ritmo che lo avvicina al record in stagione di 14 vittorie detenuto da Razgatlioglu. Sul tracciato olandese è emerso anche il valore delle scelte tecniche e della gestione della pista nelle condizioni miste, con penalità e strategie che hanno influito sulle posizioni finali.

La dinamica della gara e il duello decisivo

Alla partenza Iker Lecuona ha sorpreso prendendo la testa, mentre Bulega ha dovuto rimontare. Nel corso dei primi giri il pilota italiano ha trovato il modo di superare e di impostare il ritmo, costruendo un gap progressivo sugli inseguitori. Quando la pioggia si è fatta sentire a circa sei giri dalla fine, la situazione è diventata critica: Bulega ha commesso un errore che ha permesso a Lecuona di riemergere davanti, generando un serrato confronto tra i due ducatisti. La risposta finale di Bulega è stata però netta, con un sorpasso risolutivo e qualche giro conclusivo in controllo che gli hanno garantito la leadership fino al traguardo.

Gli episodi chiave e le condizioni meteo

Il momento chiave è arrivato con l’entrata della pioggia: l’asfalto che cambiava grip ha messo in difficoltà diversi piloti e ha amplificato l’effetto delle scelte traiettorie e freno. Lecuona ha saputo approfittare dell’errore iniziale di Bulega, ma non è riuscito a mantenere la posizione nella fase conclusiva. In gara si sono viste anche conseguenze per altri protagonisti: Danilo Petrucci è stato penalizzato con un double long lap penalty per una partenza anticipata, episodio che ha compromesso la sua prestazione nonostante il potenziale mostrato in avvio di weekend.

Classifica di giornata e distacchi

La top-3 finale ha visto Nicolò Bulega al primo posto, seguito da Iker Lecuona a +1.618 secondi e da Sam Lowes in terza posizione a +2.923 secondi, con tutte e tre le posizioni occupate da moto Ducati. Dietro di loro si sono collocati Alvaro Bautista (quarto a +6.376) e Alex Lowes (quinto a +11.775). Tra i migliori italiani spicca la prestazione di Andrea Locatelli, sesto a +17.167, mentre Lorenzo Baldassarri ha chiuso in ottava posizione a +18.550. Miguel Oliveira ha completato la top-10 e ha preceduto altri piloti in una classifica molto compatta dopo i primi venti giri.

Risultati e numeri rilevanti

Oltre alle posizioni, la gara ha aggiornato la classifica iridata: Bulega è salito a 149 punti, con un vantaggio di 61 punti su Lecuona. Questo margine pone il centauro italiano nella posizione di chi può dettare il passo nella lotta per il titolo. Dal punto di vista statistico la serie di successi e la capacità di reagire in condizioni variabili confermano la solidità del progetto Aruba.it Racing e l’adattabilità di Bulega alle diverse fasi di gara.

Impatto sugli italiani e prospettive per il weekend

La giornata di Assen ha offerto spunti positivi per diversi piloti italiani: oltre a Bulega e Locatelli, buone indicazioni sono arrivate da Baldassarri e da altri protagonisti presenti nella top-15. Tuttavia, la presenza di penalità e le cadute o gli errori in condizioni di pioggia ricordano come il margine di miglioramento sia ancora importante per chi ambisce a salire sul podio con continuità. La performance complessiva delle Ducati, nelle versioni ufficiali e indipendenti, evidenzia anche come la marca stia interpretando al meglio questo avvio di campionato.

Cosa aspettarsi nelle prossime manche

Per le prossime gare del fine settimana il fattore meteo potrebbe tornare a giocare un ruolo decisivo: la capacità di gestire le variabili ambientali, di scegliere la gomma giusta e di limitare gli errori sarà ancora determinante. Bulega, forte del vantaggio in classifica e della fiducia ottenuta con questa vittoria, rimane il pilota da battere, ma Lecuona, Sam Lowes e altri inseguitori non mancano di opzioni per provare a ribaltare la situazione nei prossimi turni.

In sintesi, gara-1 al GP d’Olanda 2026 è stata una prova di carattere e di gestione per Bulega, che ha saputo resistere alle difficoltà e portare a casa una vittoria che gli consente di guardare al campionato con maggiore tranquillità. L’evoluzione delle condizioni e le strategie di squadra saranno gli elementi centrali da seguire nelle prossime sessioni.