Un’opportunità da non perdere

Il mercato automobilistico italiano sta vivendo un periodo di grande fermento, soprattutto per quanto riguarda i veicoli elettrici. Tra le novità più interessanti, spicca il BYD Atto 3, un SUV compatto che sta attirando l’attenzione degli automobilisti grazie a un’offerta imperdibile: uno sconto di 8.000 euro. Questa promozione, valida fino al , rappresenta un’opportunità unica per chi desidera passare a un’auto elettrica senza rinunciare al comfort e alla tecnologia.

Dettagli dell’offerta

Il bonus di 8.000 euro si applica al modello BYD Atto 3 Comfort, il cui prezzo di listino è di 38.790 euro. Con l’incentivo, il costo finale scende a 30.790 euro, un risparmio notevole che supera il 20%. Tuttavia, è importante notare che per beneficiare di questo sconto, sembra sia necessaria la permuta o la rottamazione di un veicolo usato. Questo aspetto rende l’offerta ancora più interessante per chi ha un’auto da sostituire.

Finanziamenti e opzioni di acquisto

BYD non si limita a offrire uno sconto, ma propone anche diverse opzioni di finanziamento. Tra queste, spicca la possibilità di un finanziamento a tasso zero, che rende l’acquisto ancora più accessibile. Inoltre, sono disponibili formule di leasing finanziario e noleggio a lungo termine, che includono servizi come immatricolazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, e assistenza 24 ore su 24. Queste opzioni sono ideali per chi cerca flessibilità e tranquillità nella gestione del proprio veicolo.

Visita il concessionario BYD

Per chi desidera approfondire ulteriormente l’offerta, è consigliabile visitare una concessionaria BYD. Qui, i venditori possono fornire informazioni dettagliate sui termini dell’offerta e sulle caratteristiche del BYD Atto 3. Inoltre, il sito ufficiale di BYD offre una panoramica completa sui prezzi e le dotazioni del veicolo, permettendo agli interessati di fare una scelta informata.