Motore a idrogeno a ciclo chiuso: efficienza oltre il 60% per i mezzi pesanti

La transizione verso mezzi di trasporto meno inquinanti ha spinto la ricerca a esplorare alternative all’elettrico: tra queste l’idrogeno emerge come soluzione con vantaggi specifici per le percorrenze prolungate. In Germania un team universitario sta lavorando su un’idea che non punta semplicemente a sostituire il serbatoio, ma a ripensare il ciclo termodinamico stesso, mettendo al centro un concetto definito ciclo chiuso. L’obiettivo dichiarato è ridurre le emissioni dirette e aumentare l’efficienza energetica in modo significativo, con implicazioni potenzialmente decisive per il settore dei trasporti pesanti e le applicazioni industriali.

Rispetto alle auto elettriche, che funzionano molto bene in contesti urbani e su tratte medie, la proposta tedesca affronta i limiti di autonomia, tempo di ricarica e peso delle batterie. Il progetto utilizza una miscela controllata che include idrogeno, ossigeno e argon, cercando di eliminare alla radice gli inquinanti più problematici come gli ossidi di azoto (NOx). I risultati preliminari su banchi prova mostrano un dato di efficienza superiore al 60%, cifra che supera i migliori motori diesel moderni e apre scenari diversi rispetto alle soluzioni a batterie.

Il principio del motore a ciclo chiuso

Il cuore della tecnologia è l’adozione di un circuito chiuso in cui la miscela di lavoro non viene espulsa verso l’esterno dopo la combustione. L’uso dell’argon, un gas nobile e inerte, evita la presenza di azoto nella camera di combustione; questo impedisce la formazione di NOx, che nelle unità tradizionali deriva proprio dall’interazione dell’azoto con alte temperature. Dopo la combustione la miscela viene raffreddata, l’acqua formata viene separata e l’idrogeno residuo viene recuperato e reimmesso nel circuito, minimizzando le emissioni dirette e rendendo il processo più sostenibile rispetto a una scarico convenzionale.

Come funziona in pratica

Nel dettaglio, il ciclo prevede l’iniezione di idrogeno nella miscela insieme all’ossigeno necessario alla reazione; l’argon agisce come fluido termodinamico che stabilizza la combustione e consente temperature controllate. Dopo l’espansione utile il flusso viene convogliato a uno scambiatore dove avviene il raffreddamento e la separazione dell’acqua prodotta. Gli elementi gassosi vengono quindi trattati per recuperare l’idrogeno e rimettere in circolo la miscela, riducendo così i consumi di materia prima e le emissioni dirette verso l’ambiente esterno.

Prestazioni e vantaggi per il trasporto pesante

Uno dei punti di forza della soluzione è la resa energetica: il superamento della soglia del 60% è notevole se confrontato con i moderni motori diesel, il cui rendimento si attesta tipicamente tra il 40% e il 50%. Questo vantaggio si traduce in una migliore conversione dell’energia chimica in lavoro meccanico e, di conseguenza, in un risparmio potenziale di carburante per missioni a lungo raggio. Inoltre, l’idrogeno permette tempi di rifornimento rapidi e un peso inferiore rispetto alle batterie necessarie a coprire le stesse distanze nel trasporto pesante.

Ambiti applicativi ideali

Per queste caratteristiche il progetto non è pensato principalmente per le auto compatte, ma per ambiti dove serve potenza elevata e operatività continuativa: camion a lungo raggio, imbarcazioni, macchine agricole e cantieristiche, generatori stazionari. In questi scenari le limitazioni delle batterie (peso, densità energetica, tempi di ricarica) risultano particolarmente critiche, mentre un motore a ciclo chiuso a idrogeno può offrire autonomia, rapidità di rifornimento e ridotte emissioni dirette.

Limiti tecnici e ostacoli ancora aperti

Nonostante le promesse, la tecnologia deve affrontare sfide importanti prima di una possibile adozione su scala industriale. Tra i problemi principali figurano la densità di potenza attualmente limitata: la quantità di idrogeno iniettabile per ciclo ha vincoli che impattano sull’erogazione complessiva. Inoltre è segnalato il rischio di accumulo di CO2 nel circuito dovuto alla combustione parziale degli oli lubrificanti, che può ridurre efficienza e performance nel tempo. Anche la disponibilità e il costo su larga scala dell’argon rappresentano un fattore da valutare per la sostenibilità economica dell’adozione.

Infine va ricordato che i numeri attuali provengono da prove su banco e su prototipi a singolo cilindro: la transizione a unità multi-cilindro integrate in veicoli reali richiederà ulteriori test, ottimizzazioni e investimenti infrastrutturali. Resta comunque concreta la possibilità che, per settori difficili da elettrificare, questa soluzione rappresenti una via alternativa praticabile verso un trasporto a impatto diretto molto ridotto.