Due nuovi SUV Bestune in Italia: compatto T77 e plug-in Joy EE07

La presenza dei marchi cinesi nel mercato europeo continua a crescere: a Verona, durante l’Automotive Dealer Day (19-21 maggio 2026), China Car Company ha annunciato l’introduzione in Italia dei SUV Bestune del gruppo FAW. L’operazione rafforza l’offerta di modelli asiatici già importati dall’azienda e punta su due vetture con target diversi: un compatto termico e un ibrido plug-in progettato per percorrenze elevate.

I due modelli presentati sono il Bestune T77, un SUV compatto spinto da un motore turbo benzina, e il Bestune Joy EE07 PHEV, un plug-in hybrid con batteria LFP. Entrambe le vetture vengono proposte con dotazioni tecnologiche ricche e una gamma di servizi pensati per il cliente finale, mentre la rete di distribuzione sarà gestita da China Car Company, già attiva con altri marchi asiatici in Italia.

Bestune T77: il compatto tecnologico

Il Bestune T77 è un SUV compatto lungo circa 4,505 metri, pensato per chi cerca praticità e dotazioni moderne a un prezzo competitivo. Sotto il cofano monta un motore 1.5 turbo benzina a quattro cilindri da 160 CV e 258 Nm di coppia, abbinato a una trasmissione DCT a sette rapporti e alla trazione anteriore. La velocità massima dichiarata si attesta sui 181 km/h, mentre il consumo medio secondo il ciclo WLTC è di circa 7,1 l/100 km. All’interno spiccano una strumentazione digitale e un display centrale, oltre a numerosi dispositivi di assistenza alla guida.

Dotazioni e comfort

La lista degli accessori del T77 include sistemi ADAS come il cruise control adattivo, il mantenimento di corsia e la frenata automatica d’emergenza, insieme a comfort quali sedili riscaldabili, tetto panoramico e climatizzatore automatico. Queste caratteristiche mirano a offrire un pacchetto completo per l’utilizzo quotidiano, con un occhio al rapporto qualità/prezzo che rappresenta il fulcro del posizionamento del modello nel mercato italiano.

Bestune Joy EE07 PHEV: il plug-in pensato per le percorrenze

Il Joy EE07 PHEV è il modello più grande e orientato all’elettrificazione: misura circa 4,745 metri ed è concepito come un SUV ibrido plug-in a cinque posti ideale per la famiglia. La parte elettrica è affidata a una batteria LFP da 30,9 kWh e a un motore elettrico da 228 CV, affiancato da un motore benzina 1.5 turbo da 150 CV. La trazione è anteriore e i valori prestazionali dichiarati parlano di uno 0-100 km/h in 7,5 secondi e di una velocità massima intorno ai 180 km/h.

Autonomia, ricarica e tecnologia

La capacità della batteria e la gestione del sistema sono elementi chiave: alcune comunicazioni ufficiali indicano un’autonomia elettrica secondo WLTP fino a 160 km, mentre altre fonti riportano valori fino a 210 km; allo stesso modo l’autonomia totale combinata è segnalata come superiore a 1.300 km da alcune rilevazioni e fino a 1.555 km in altre. La ricarica rapida è dichiarata fino a 67 kW, con cicli che possono essere completati in circa 33 minuti. L’abitacolo è ricco di tecnologia: head-up display, telecamere a 360 gradi, aggiornamenti OTA, sedili ventilati e riscaldati, hotspot Wi‑Fi e assistenza vocale completano il pacchetto.

Cosa significa per il mercato italiano

L’arrivo dei SUV Bestune in Italia rappresenta un passo significativo nell’espansione dei marchi cinesi oltre la sola mobilità elettrica pura. Con la distribuzione affidata a China Car Company (membro UNRAE), la sfida si giocherà su più fronti: costruire fiducia nella rete dei concessionari, garantire ricambi e assistenza, e proporre prezzi attrattivi senza rinunciare a dotazioni percepite come di valore. Per molti clienti italiani la scelta di un plug-in come il Joy EE07 PHEV può rappresentare una via di mezzo rassicurante verso l’elettrificazione.

In sintesi, il debutto ufficiale a Verona durante l’Automotive Dealer Day (19-21 maggio 2026) conferma l’intenzione di FAW e del marchio Bestune di giocare un ruolo nel segmento dei SUV di volume in Europa, con un’offerta che spazia dal termico evoluto all’ibrido plug-in ad alta autonomia. La partita, come spesso accade, si deciderà sul lungo periodo e sulla capacità di offrire un servizio post-vendita solido e trasparente.