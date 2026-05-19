MC 50 Husqvarna: mini cross 50 cc, prezzo e specifiche

La Husqvarna MC 50 è pensata per avvicinare i bambini al mondo del motocross offrendo componenti di qualità e una filosofia progettuale mutuata dalle moto di cilindrata maggiore. Con un prezzo di listino di 4.850,00 EUR* e con la nota «franco concessionario», la MC 50 mette sul piatto un pacchetto che unisce leggerezza, semplicità di manutenzione e una gamma di regolazioni pensata per durare nel tempo. Questa mini cross è destinata ai giovani che vogliono imparare sentendosi su una moto dal carattere autentico.

Il progetto non è solo estetica: la MC 50 unisce un design accattivante — con plastiche completamente rosse che facilitano il controllo in sella — a soluzioni tecniche come il telaio in acciaio cromo‑molibdeno e componenti WP. L’obiettivo è offrire una guida coinvolgente, una erogazione di potenza gestibile e una ciclistica configurabile per crescere con il pilota, trasformando l’apprendimento in divertimento su pista.

Design ed ergonomia

La moto si distingue per le plastiche rosse e per un profilo di sella più piatto che facilita gli spostamenti del corpo, soprattutto per i piloti più bassi. La MC 50 adotta un concetto di ergonomia regolabile: la carrozzeria e il telaietto posteriore possono essere montati in posizione alta o bassa, l’ammortizzatore WP è regolabile in altezza e il manubrio offre quattro posizioni d’installazione. Le manopole ODI dal profilo sottile migliorano la presa e riducono l’affaticamento delle mani, incoraggiando la tecnica di guida fin dalle prime uscite.

Regolazioni per la crescita

Le possibilità di adattamento rendono la MC 50 una scelta pratica per chi cerca una moto che duri più stagioni: il telaietto posteriore è costruito in combinazione di fibra di vetro, poliammide e acciaio per una struttura leggera e robusta, con posizione regolabile. Inoltre, la sella dal profilo moderato e le diverse posizioni del manubrio permettono di modificare rapidamente l’assetto in base alla taglia del pilota e alle sue preferenze di guida.

Ciclistica e sospensioni

La ciclistica è studiata per un bilanciamento tra stabilità e agilità: il telaio a traliccio centrale con doppia culla offre rigidità longitudinale e una flessibilità tarata per i giovani piloti, mentre il forcellone in alluminio pressofuso si integra per mantenere la risposta nei cambi di direzione. Le ruote montano cerchi anodizzati neri e pneumatici MAXXIS MAXXCROSS‑MX‑ST per garantire trazione su diverse superfici. Il sistema di raffreddamento utilizza un radiatore singolo, soluzione che mantiene un layout ordinato e semplifica gli interventi di manutenzione.

Forcelle e ammortizzatore WP

La sospensione anteriore è una WP XACT AER con cartuccia ad aria e steli da 35 mm che offre un comportamento progressivo in pista; la cartuccia è in grado di gestire escursioni variabili fino a 205 mm in termini di capacità dinamica, mentre il dato di escursione anteriore riportato è di 165 mm. L’ammortizzatore XACT WP è completamente regolabile su precarico, ritorno e compressione sia ad alta che a bassa velocità, permettendo di tarare la moto in funzione del peso e dello stile del pilota.

Motore, trasmissione e componenti principali

La MC 50 monta un compatto motore a 2 tempi monoblocco da 49,9 cm³ con albero motore posizionato centralmente per una migliore distribuzione delle masse e una sensazione di leggerezza. L’alimentazione è affidata al carburatore Dell’Orto PHBG 19 BS, mentre lo scarico è realizzato senza giunti di saldatura tra collettore e silenziatore per massimizzare il flusso dei gas. L’avviamento avviene tramite pedale, la trasmissione primaria è 33:61 e la secondaria 11:40, con cambio a 1 marcia adatto al target giovanile.

La frizione è una unità centrifuga automatica con cestello robusto e dischi di qualità, pensata per mettere a terra la potenza in modo affidabile. L’adozione di alberi di trasmissione più larghi nella scatola del cambio incrementa la durata complessiva del gruppo trasmissione, offrendo ai genitori maggiore tranquillità e ai giovani piloti continuità nelle prestazioni.

Parti, dimensioni e garanzia

Tra gli elementi pratici troviamo dischi freno anteriori e posteriori da 160 mm e impianto frenante idraulico con dischi ondulati per una rapida dissipazione del calore; il pedale del freno posteriore con lo stesso puntale delle moto full‑size facilita l’utilizzo. Le dimensioni chiave: peso a vuoto 43,5 kg, capacità serbatoio circa 2,3 l, interasse 1026 mm (±10 mm), altezza sella 653 mm e altezza minima da terra 233 mm. Le ruote sono 1.50 x 12″ e 1.60 x 10″ con pneumatici 60/100 anteriore e 2.75/10 posteriore.

La MC 50 è coperta da una garanzia premium del produttore fino a 1 anno, a condizione che la manutenzione venga eseguita secondo le indicazioni del manuale e presso concessionari autorizzati Husqvarna Mobility; la promozione è valida a partire dall’anno modello 2027 per tutte le motociclette offroad e per la FS 450. Nota commerciale: il prezzo indicato è franco concessionario, IVA 22% inclusa, con spese di messa in strada e preparazione escluse.