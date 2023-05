BYD ha presentato la sua Song L. La famiglia delle dinastie, con Yuan, Qin, Song, Han e Tang, è la gamma di modelli che ha elevato BYD nella gerarchia dei produttori cinesi. E l’arrivo dei modelli Ocean (navi in PHEV, animali in elettrico) non sostituisce questi nomi importanti per il produttore.

Al Salone di Shanghai, BYD ha presentato un nuovo membro della gamma Song (宋). Dopo la Song, la Song Plus, la Song Pro e la Song Max, ecco la Song L.

BYD Song L: prime caratteristiche nel dettaglio

Un veicolo che mostra l’evoluzione del mercato cinese negli ultimi anni con il progressivo arrivo di modelli che non sono né berline né SUV classici. Con il suo profilo fastback e l’altezza da terra leggermente superiore, il Song L è simile nello spirito a una Peugeot 408, ma in versione elettrica. Ma in forma elettrica.

Si basa sulla stessa piattaforma della BYD Seal e utilizza anche batterie Blade (LFP) integrate nel Cell to Body. Niente più pacchi, le celle sono direttamente integrate nella struttura del telaio.

Lo stile della famiglia Dynasty è più classico di quello della famiglia Ocean, con codici più uniformi tra i modelli attorno al tema del drago: pannello frontale “Dragon Face”, firma luminosa con artigli di drago… È ancora una show car, ma lo stile è quello della versione di serie, tranne che per alcuni dettagli.

La maggior parte degli elementi sarà presente nella produzione: le porte senza cornice, lo spoiler posteriore mobile… Anche gli specchietti retrovisori potrebbero far parte della vettura, dato che questo equipaggiamento sarà autorizzato in Cina a partire dal 1° luglio.

Motore e autonomia

Prevista per la fine dell’anno in Cina e nel 2024 in Europa, la BYD Song L non specifica ancora le sue caratteristiche tecniche. Tuttavia, si prevede che sia abbastanza simile alla Seal, con una batteria da 82 kWh, un motore posteriore da 230 kW, più un motore anteriore da 160 kW per la versione a trazione integrale e un’autonomia di circa 500 km (WLTP).

Si stima che la lunghezza sarà vicina ai 4,80 m per un passo di 2,92 m, identico a quello della Seal.

LEGGI ANCHE: