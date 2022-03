BYD Tang: motori, autonomia, uscita e prezzo

Il BYD Tang, un grande SUV 100% elettrico a 7 posti, è disponibile in Europa attraverso la Norvegia, dove ha iniziato a vendere nel 2021. Ecco le sue caratteristiche.

Motore e prestazioni del BYD Tang

Alimentato da un motore elettrico da 180 kW, il BYD Tang ha una velocità massima di 180 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi.

Le chiavi del primo BYD Tang in Europa sono state consegnate al cliente il 12 agosto 2021. In seguito, l’accoglienza del modello da parte della stampa specializzata è stata piuttosto favorevole.

Il Tang è venduto in Norvegia in una configurazione a 7 posti e 4 ruote motrici con una batteria a lama da 84 kWh che gli conferisce un’autonomia combinata WLTP di 400 km. Lì, inizialmente, sono già stati venduti 1000 modelli.

In Cina, inoltre, è offerto anche nelle versioni a benzina e ibrida plug-in.

Batteria e gamma BYD Tang

Con una capacità di 86,4 kWh, la batteria che alimenta il SUV elettrico di BYD fornisce fino a 400 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP. In città, l’autonomia sale a 528 km secondo lo stesso standard.

In termini di ricarica, il Tang combina un caricatore di bordo da 7 kW con un sistema di ricarica rapida che può fornire fino a 110 kW di corrente continua.

Uscita e prezzo del BYD Tang

Per il momento, il BYD Tang è disponibile solo sul mercato norvegese e ha un prezzo di 599.900 NOK, ovvero circa 58.000 euro.

Tuttavia, in futuro sarà disponibile anche in Italia, dato che sta avendo molto successo. Non è ancora molto rispetto ad altri modelli, poiché una Tesla Model Y ha venduto quasi 6.000 unità quest’anno e una Volkswagen ID.4 8.000. Tuttavia, il Tang è un modello costoso; a questi livelli di prezzo, una Mercedes EQC (644.000 NOK) ha trovato 3.700 clienti quest’anno in Norvegia, e l’Audi eTron (600.300 NOK) 5.400.

L’inizio è quindi incoraggiante per il produttore, anche se non raggiunge l’obiettivo precedentemente annunciato di 1.500 unità.