Cadillac fa il colpaccio: prima vittoria nel WEC a San Paolo

La 6 Ore di San Paolo, quinto appuntamento della stagione 2025 del FIA World Endurance Championship, ha regalato emozioni forti e una storica vittoria per Cadillac. La casa americana ha dimostrato di avere il potenziale per contendere il titolo, mentre la Ferrari ha incontrato diverse difficoltà. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo!

Cadillac trionfa nel WEC

Finalmente, Cadillac ha preso il volo! 🚀 La V-Series.R #12, guidata da Will Stevens, Alex Lynn e Norman Nato, ha tagliato il traguardo per prima, segnando la prima vittoria della casa nel WEC. Questo successo è arrivato nonostante le difficoltà iniziali, come una penalità per pressione irregolare degli pneumatici. Chi l’avrebbe mai detto? La vettura gemella, la numero 38, ha completato una meravigliosa doppietta, chiudendo a 57 secondi di distanza. Qualcuno sta già pensando a un dominio Cadillac? 🤔

Dopo un avvio di gara in cui la Porsche 963 del team Penske, condotta da Julien Andlauer, sembrava in controllo, le performance della Cadillac hanno preso il sopravvento. La manovra decisiva di Earl Bamber, che ha superato Andlauer all’esterno alla curva 1, ha segnato un cambiamento cruciale nella corsa. Chi ha visto quel sorpasso? È stato epico! 😍

Ferrari in difficoltà

Un weekend da dimenticare per la Ferrari, che ha faticato a trovare il ritmo giusto. L’equipaggio della 499P #83, vincitore della 24 Ore di Le Mans, ha chiuso all’ottavo posto. Le condizioni non erano favorevoli, con un BoP sfavorevole e un asfalto nuovo che ha complicato ulteriormente le cose. Inoltre, le penalità hanno sicuramente influito sulla loro prestazione. Qualcuno di voi si aspettava una gara così difficile per il Cavallino Rampante? 😢

La Ferrari #51 ha dovuto affrontare un drive-through per una manovra discutibile, chiudendo undicesima, mentre la #50 ha avuto problemi dopo un contatto in pista. È chiaro che la situazione attuale sta sollevando interrogativi su cosa potrebbe riservare il futuro. Cosa ne pensate? La Ferrari riuscirà a riprendersi nelle prossime gare? 🏎️💨

Un’analisi della classifica generale

Nonostante il bottino di solo tre punti, la Ferrari mantiene la leadership nella classifica generale. Ma attenzione! Cadillac ora si trova al secondo posto e ha scavalcato anche Porsche nella lotta per il titolo. A tre gare dalla fine, la lotta si fa serrata. Chi pensate che possa spuntarla? 🚦

Inoltre, nella classe LMGT3, Lexus ha festeggiato il suo primo successo nel WEC, con José María López e compagni che hanno dominato la gara. Ma la vera sorpresa è stata il finale della corsa, con Eduardo Barrichello che ha conquistato il podio davanti al suo pubblico. Chi di voi ha fatto il tifo per lui? 🎉

Questo weekend ci ha mostrato che nel WEC, ogni gara può riservare delle sorprese. Prepariamoci per le prossime sfide, perché il campionato è ancora tutto da giocare! Quali sono le vostre previsioni per le prossime gare? Fateci sapere nei commenti! 🙌